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हरियाणा में महिला अपराध के आंकड़ों में गिरावट, लेकिन डर बरकरार, कोई नौकरी छोड़ बनी हाउसवाइफ तो कोई सेफ्टी के लिए रखती है पेपर स्प्रे, जानिए जमीनी हकीकत

फरीदाबाद: हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों के आंकड़ों में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन इन आंकड़ों के बीच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. फरीदाबाद में महिलाओं और छात्राओं से बातचीत में सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, देर शाम आने-जाने की चिंता, घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और शिकायत के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया जैसे मुद्दे सामने आए. इससे साफ है कि महिला सुरक्षा की तस्वीर केवल दर्ज FIR की संख्या से तय नहीं की जा सकती.

शिकायत दर्ज कराने में भी कई अड़चनें: महिलाओं की सुरक्षा का आकलन करते समय यह देखना भी जरूरी है कि कितनी महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस तक पहुंच पाती हैं. सामाजिक दबाव, परिवार की प्रतिष्ठा, बदनामी का डर, आरोपी की ओर से दबाव और कानूनी प्रक्रिया को लेकर चिंता कई बार शिकायत दर्ज कराने के फैसले को प्रभावित कर सकती है.

आंकड़ों की तुलना में सावधानी जरूरी: इन आंकड़ों को सीधे एक-दूसरे से जोड़कर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. वर्ष 2020 से 2023 तक के आंकड़े NCRB के हैं, जबकि 2024 और 2025 के आंकड़े हरियाणा पुलिस के प्रशासनिक रिकॉर्ड से लिए गए हैं. दोनों स्रोतों की डेटा संग्रह और वर्गीकरण की प्रक्रिया अलग हो सकती है. इसके अलावा FIR कम होने का अर्थ यह जरूरी नहीं कि वास्तविक अपराध भी उसी अनुपात में कम हुए हों.

दुष्कर्म के मामलों में भी कमी: हरियाणा पुलिस के आंकड़ों में वर्ष 2021 से 2025 के बीच कुछ प्रमुख महिला अपराधों में भी गिरावट दर्ज हुई. दुष्कर्म के मामले 2021 में 1,716 से घटकर 2025 में 1,033 रह गए. अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले 2,958 से घटकर 1,249 तथा पति या रिश्तेदारों की ओर से क्रूरता के मामले 5,755 से घटकर 4,562 रह गए. पुलिस के अनुसार 2025 में केस डिस्पोजल रेट करीब 98 प्रतिशत रहा.

2024-25 में पुलिस रिकॉर्ड में भी गिरावट: वहीं, साल 2024 और 2025 के आंकड़े NCRB के बजाय हरियाणा पुलिस के प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2024 में महिलाओं के खिलाफ कुल 13,945 मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 8,723 रह गई. यानी पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज मामलों की संख्या में बड़ी कमी दिखाई देती है.

818 मामलों में हुई दोषसिद्धि: NCRB के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में 6,006 मामलों में सुनवाई पूरी हुई. इनमें 818 मामलों में दोषसिद्धि हुई. इस आधार पर दोषसिद्धि दर करीब 13.6 प्रतिशत रही. आंकड़े यह सवाल भी उठाते हैं कि FIR दर्ज होने के बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और पीड़िताओं को न्याय मिलने में कितना समय लग रहा है.

2023 में मामलों में आई कमी: वहीं, साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या घटकर 15,758 रह गई. हालांकि महिला अपराध दर 110.3 प्रति लाख रही. इस वर्ष 1,772 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, जिनमें 131 सामूहिक दुष्कर्म के मामले शामिल थे. पति या रिश्तेदारों की ओर से क्रूरता के 5,191 और दहेज हत्या के 207 मामले भी दर्ज किए गए.

2021-22 में बढ़े थे मामले: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ करीब 13 हजार मामले दर्ज हुए थे. वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 16,658 और 2022 में 16,743 तक पहुंच गई. वर्ष 2022 में महिला अपराध की दर 118.7 मामले प्रति लाख महिला आबादी रही. इसी वर्ष पुलिस चार्जशीट दर 57.2 प्रतिशत और दोषसिद्धि दर 13.2 प्रतिशत दर्ज की गई.

"बस और ऑटो स्टैंड पर सुरक्षा की चिंता": फरीदाबाद के रोशन नगर निवासी कामकाजी महिला दीपशिखा मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सार्वजनिक परिवहन के आसपास सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "बस और ऑटो स्टैंड पर मनचलों और आवारा युवकों का डर बना रहता है. सुरक्षा के लिए मैं अपने साथ पेपर स्प्रे रखती हूं. कई बार डायल-112 पर पुलिस पहुंचने में समय लग जाता है और न्याय की प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है."

"शाम को घर लौटने का दबाव": वहीं, फरीदाबाद निवासी व गृहणी मनीषा ने ईटीवी भारत से बताया कि, "सुरक्षा की चिंता ने मेरी नौकरी को भी प्रभावित किया. मैं पहले नौकरी करती थी, लेकिन असुरक्षा की वजह से मुझे शाम करीब 5:30 बजे तक घर लौटना पड़ता था."

"कई महिलाएं सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करतीं और कई मामलों में समाज महिला को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है."-मनीषा, फरीदाबाद निवासी

"घर और बाहर दोनों जगह चिंता": इसके अलावा फरीदाबाद के हरकेश नगर निवासी 28 वर्षीय मधु ने कहा कि, "महिलाओं की सुरक्षा की चिंता केवल बाजार, सड़क या सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है. महिलाओं को घर और घर के बाहर दोनों जगह सुरक्षा की चिंता रहती है. कानून में प्रावधान होने के बावजूद जल्द कार्रवाई और सजा को लेकर महिलाओं में चिंता बनी हुई है."

ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग चुनौती: वहीं, फरीदाबाद के सेक्टर-31 निवासी मीनू गोयल ने कहा कि, "शहरों में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर अपेक्षाकृत जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है. खुले शराब ठेकों के आसपास महिलाओं और युवतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है."

"छेड़छाड़ के बाद शिकायत वापस लेनी पड़ी": फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा रिचा ने बताया कि, "मेरे साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी. सामाजिक दबाव के कारण मुझे पुलिस शिकायत वापस लेनी पड़ी. कई बार विरोध करने पर लड़कियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी मिलती हैं."

बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता: वहीं, फरीदाबाद के सरस्वती कॉलोनी निवासी और फ्रेंच लैंग्वेज की छात्रा रुखसार खान ने छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई के साथ कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए. केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है."

बेटियों की सुरक्षा पर अभिभावकों की नजर: इसके अलावा डॉ. रितु ने अपनी कॉलेज जाने वाली बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि, "बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार उसकी लोकेशन पर नजर रखती हूं."

गांवों में इज्जत का दबाव: वहीं, फतेहपुर तगा गांव की एक ग्रामीण महिला ने बताया कि, "गांवों में महिला उत्पीड़न के मामलों को कई बार परिवार और समाज की इज्जत से जोड़ दिया जाता है. कई मामलों में पीड़िता पर चुप रहने का दबाव बनाया जाता है. महिला सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है."

महिला थाना ने बताईं पुलिस की सेवाएं:फरीदाबाद महिला थाना इंचार्ज माया ने बताया कि, "महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है. दुर्गा शक्ति ऐप और डायल-112 जैसी सेवाएं महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं. महिला अपराध से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है और महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है. रात के समय किसी महिला को परिवहन की समस्या होने पर डायल-112 के माध्यम से सहायता मांगी जा सकती है. महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और जरूरत के अनुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है."

FIR के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं: हरियाणा में उपलब्ध आंकड़ों में 2021-22 के मुकाबले बाद के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कमी दिखाई देती है. लेकिन फरीदाबाद की महिलाओं और छात्राओं की बातें यह संकेत देती हैं कि महिला सुरक्षा को केवल FIR की संख्या से नहीं मापा जा सकता. अपराध की रिपोर्टिंग, पुलिस तक पहुंच, जांच, चार्जशीट, सुनवाई और दोषसिद्धि सभी पहलुओं को साथ देखकर ही तस्वीर स्पष्ट होगी.

सुरक्षा के लिए आंकड़े और अनुभव दोनों जरूरी: फरीदाबाद की महिलाओं के अनुभवों में सार्वजनिक परिवहन, बाजारों में छेड़छाड़, देर शाम घर लौटने की चिंता, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दे सामने आए. इसलिए अपराध के आंकड़ों में गिरावट निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन पर महिलाओं का अनुभव भी उतना ही अहम है. महिला सुरक्षा की वास्तविक स्थिति समझने के लिए सरकारी आंकड़ों के साथ महिलाओं की शिकायतों, पुलिस की पहुंच और न्याय मिलने की प्रक्रिया का भी लगातार आकलन जरूरी है.

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