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नारी शक्ति वंदन : राधामोहन बोले- विपक्षी दल निजी स्वार्थ से एकजुट, लांबा के आरोपों पर राखी का पलटवार

जयपुर में राधामोहन ने नारी शक्ति वंदन पर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा- महिलाओं को अधिकार देंगे. राखी राठौड़ ने अलका लांबा पर साधा निशाना...

BJP on Women Empowerment
राधामोहन का कांग्रेस पर हमला... (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 5:03 PM IST

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जयपुर: नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम संसद में पारित न हो पाने के बाद देशभर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. एक ओर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने वाला कदम बता रही है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष को परिवारवाद से ग्रस्त है. ये पार्टियां केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए एकजुट हुई हैं. देश की नारी शक्ति इसका जवाब देगी. प्रदेश के मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा.

आरक्षण राजनीतिक मुद्दा नहीं : राधामोहन ने कहा कि राजस्थान की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी कर्मावती, रानी पद्मावती, पन्ना धाय और अमृता देवी बिश्नोई का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महिलाओं ने अपने-अपने समय में समाज और राज्य के लिए असाधारण योगदान दिया है.

राधामोहन दास अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को शीघ्र आरक्षण देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल लेकर आए, तब कांग्रेस ने इसमें अड़चनें पैदा की. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को आरक्षण देना भाजपा के लिए केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास की कल्पना महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है. भाजपा इसे हर हाल में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : राजस्थान की राजनीति का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने राज्य को वसुंधरा राजे के रूप में एक प्रभावी मुख्यमंत्री दिया. साथ ही वर्तमान समय में महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने दीया कुमारी को उपमुख्यमंत्री बनाया है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भाजपा ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था और उत्तर प्रदेश में मायावती को तीन बार समर्थन दिया. वसुंधरा राजे से जुड़े एक कथित नकली पत्र के मामले पर अग्रवाल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि जिसने भी यह फर्जीवाड़ा किया है, उसे चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

पढ़ें : हक छीनने वालों को वोट मांगने का अधिकार नहीं, मातृशक्ति देगी जवाब : दीया कुमारी

निजी स्वार्थों के लिए एकजुट : महिलाओं को अधिकार देने के मुद्दे पर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में महिलाएं कांग्रेस को इसका करारा जवाब देंगी. मंत्रिमंडल में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस दिशा में कदम उठाएगी.

विपक्ष पर हमला बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि विपक्षी दलों में देश के प्रति कोई सकारात्मक सोच नहीं है. उन्होंने विपक्ष को परिवारवाद से ग्रस्त बताते हुए कहा कि ये पार्टियां केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए एकजुट हुई हैं. उन्होंने विभिन्न राज्यों के चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि भाजपा असम और पांडिचेरी में जीत हासिल कर चुकी है. तमिलनाडु में मुकाबला बराबरी का है, जबकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में भाजपा की जीत हुई है और दूसरे चरण में भी पार्टी के जीतने का भरोसा जताया.

राखी राठौड़ ने क्या कहा ? : जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया. राखी ने कहा कि उनके आरोप निराधार और हताशा से भरे हुए हैं. जानकारी का अभाव है, थोड़ा पढ़कर आतीं तो शायद कुछ अच्छा बोल पातीं. राखी ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ वोटबैंक समझने वाली कांग्रेस को नारी शक्ति वोट की चोट से जवाब देगी.

Rakhi Rathore on Alka Lamba
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

महिला वर्ग में जनाधार लगातार कमजोर : राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि पार्टी का महिला वर्ग में जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों में बेहद कम संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, जिससे साफ है कि महिलाओं का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा.

राठौड़ के अनुसार, बीजेपी के जनआक्रोश पैदल मार्च को महिलाओं का व्यापक समर्थन मिला है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है. राठौड़ ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में मात्र 20 से 30 महिलाएं शामिल थीं, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हुए प्रदर्शन में भी 70 से अधिक महिलाएं मौजूद नहीं थीं. उन्होंने इसे कांग्रेस की कमजोर स्थिति का संकेत बताया.

पढ़ें : महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं-महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल गिरा, विपक्ष ने दिखाया मोदी सरकार को आईना

कांग्रेस की नीयत में खोट : डीलिमिटेशन (सीमांकन) के मुद्दे पर भी राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को इस प्रक्रिया से आपत्ति थी तो उसे पहले ही विरोध करना चाहिए था. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2023 में पारित बिल में पहले जनगणना, फिर डीलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तय की गई है. राठौड़ ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2010 में राज्यसभा में बिल पारित कराने के बावजूद कांग्रेस उसे लोकसभा में पेश नहीं कर पाई, जबकि उस समय बीजेपी समर्थन देने को तैयार थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया है कि 2026 के बाद जनगणना और डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही आरक्षण से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होगा. राठौड़ ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वादा जरूर पूरा होगा और देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा.

कांग्रेस नेता कहते थे मर्दों का प्रदेश : राखी राठौड़ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने का तो कांग्रेस के नेताओं को हक ही नही है. कांग्रेस सरकार में राजस्थान महिला अपराध और दुष्कर्म के मामले में पहले पायदान पर था. प्रदेश की महिलाएं और बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी और विधानसभा में उनके मंत्री राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बात रहकर महिलाओं का माहौल उड़ा रहे थे. आज राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकल रही हैं और अपराध में भी लगातार गिरावट आई है. प्रदेश के भजनलाल सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है. किसी पर कोई का आरोप लगे तो कानून अनुसार कार्रवाई होगी. भाजपा सरकार में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है.

Last Updated : April 21, 2026 at 5:03 PM IST

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