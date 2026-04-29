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'आग लग गई तो क्या करोगे?' मशाल जुलूस में अव्यवस्था पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष, महिलाओं को लगाई फटकार

कहीं कोई नाराजगी नहीं : इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि नाराजगी वाली कोई बात नहीं थी. कांग्रेस के खिलाफ मशाल जुलूस था. बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुंची थीं. मशाल से किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो, इसीलिए व्यवस्था के निर्देश दिए थे. कांग्रेस जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए रोका है, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा. देश की आधी आबादी माफ करने वाली नहीं है.

जयपुर : प्रदेश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा का आक्रोश आंदोलन जारी है. मंगलवार को इसी कड़ी में पार्टी की ओर से मशाल जुलूस का आयोजन रखा गया, लेकिन अव्यवस्था ऐसी कि प्रदेश अध्यक्ष को कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा. दरअसल, जयपुर में आयोजित बीजेपी के मशाल जुलूस कार्यक्रम के दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का गुस्सा उस समय खुलकर सामने आ गया, जब उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं की ओर से सुरक्षा मानकों की अनदेखी होते देख नाराजगी जताई. कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया गया था, जिसमें विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था.

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लापरवाही पर लताड़ : इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे. वहीं, मदन राठौड़ जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मशाल लेकर खड़ी महिला कार्यकर्ताओं के बीच पर्याप्त दूरी नहीं रखी गई है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई थी. स्थिति को देखते हुए राठौड़ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और महिलाओं को एक-दूसरे से लगभग 10 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने आगे खड़ी महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ और अन्य नेताओं को भी सावधानी बरतने को कहा. हालांकि, पीछे खड़ी कार्यकर्ताओं तक यह संदेश ठीक से नहीं पहुंच पाया, जिससे अव्यवस्था बनी रही. इस पर राठौड़ का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि 'समझती नहीं हैं, मानती नहीं हैं, दूर रहो'. मौके पर मौजूद भूपेन्द्र यादव ने उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि कैमरे चालू हैं, लेकिन राठौड़ ने स्पष्ट जवाब दिया, 'तो क्या हो गया, अगर आग लग गई तो क्या करोगे'?

मशाल जुलूस में अव्यवस्था पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष (ETV bharat Jaipur)

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नाराज हुए राठौड़ : महिलाओं कार्यकर्ताओं की ओर से बरती जा रही लापरवाही पर बार-बार चेतावनी दी कि मशाल जैसे कार्यक्रम में लापरवाही खतरनाक हो सकती है. किसी को चोट लगने पर जिम्मेदारी तय होगी. बावजूद इसके जब व्यवस्था पूरी तरह से नहीं सुधरी तो राठौड़ नाराज होकर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए. बाद में शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और व्यवस्था ठीक कराने के लिए समय मांगा, लेकिन राठौड़ ने असंतोष जताते हुए कार्यक्रम छोड़ दिया और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए. इस घटना ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैंय वहीं प्रदेशाध्यक्ष की सख्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन और सुरक्षा के महत्व को भी उजागर किया है.