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महिला आरक्षण बिल आंदोलन: महिला कांग्रेस को नहीं मिल रहा अन्य अग्रिम संगठनों का साथ

कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और सेवादल महिला आरक्षण आंदोलन मामले में दूरी बनाए हुए हैं.

महिला आरक्षण बिल आंदोलन
महिला आरक्षण बिल आंदोलन (राजस्थान महिला कांग्रेस x हैंडल)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 1:47 PM IST

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जयपुर : महिला आरक्षण बिल मामले को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच धरने-प्रदर्शनों और आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है. दोनों ही प्रमुख दलों ने इस मामले में अपनी-अपनी महिला बिग्रेड को मैदान में उतार रखा है. भाजपा महिला मोर्चा जहां कांग्रेस को महिला विरोधी करार देने की मुहिम में जुटा है तो वहीं, महिला कांग्रेस साल 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर है. हालांकि, दिलचस्प यह है कि भाजपा में जहां महिला मोर्चा को अन्य संगठनों का भी साथ मिल रहा है तो वहीं कांग्रेस में इसके उलट हो रहा है.

इस मामले में महिला कांग्रेस को अन्य अग्रिम संगठनों का साथ नहीं मिल रहा है. कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और सेवादल महिला आरक्षण आंदोलन मामले में दूरी बनाए हुए हैं. अभी तक तीनों ही अग्रिम संगठनों की ओर से इस मामले को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन या मार्च नहीं निकाला गया है, जिसे लेकर कांग्रेस गलियारों में भी इसकी चर्चाएं जोरों पर है. महिला कांग्रेस अकेले ही पूरे प्रदेश में महिला आरक्षण बिल मामले को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है. जयपुर सहित तमाम जिलों में धरने प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम महिला कांग्रेस की ओर से ही आयोजित किया जा रहे हैं.

पढ़ें. महिला आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- विपक्ष ने झूठ और भ्रम फैलाया, उम्मीद अभी बाकी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने भी उठ चुका है मामला : वहीं, महिला आरक्षण बिल मामले में अन्य अग्रिम संगठनों की ओर से महिला कांग्रेस का साथ नहीं दिए जाने का मामला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष भी उठ चुका है. यही नहीं, जयपुर दौरे पर आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के समक्ष भी यह मामला उठा था. महिला नेताओं ने इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. तब प्रदेश कांग्रेस ने अपने महिला विधायकों, पूर्व मंत्रियों और महिला सांसदों को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा था.

हमें जो आदेश मिले, उसे पूरा कर रहे हैं : इस मामले में महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह का कहना है कि हमें जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश मिले हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं. हालांकि, यह काम अकेले महिला कांग्रेस का नहीं है, अन्य संगठनों को भी सड़कों पर उतरना चाहिए. महिला कांग्रेस पिछले 20 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है. महिला कार्यकर्ताओं को अपना परिवार और घर भी देखना पड़ता है. इसके बावजूद महिला कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में महिला आरक्षण बिल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

पढ़ें. महिला आरक्षण बिल: प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजेगी महिला कांग्रेस

सभी जिलों में हमने पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया हुआ है जहां पर हम गांव- गांव ढाणी -ढाणी में जाकर महिलाओं से प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखवा रहे हैं. संसद के मानसून सत्र से पहले पूरे देश से करीब 10 लाख पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री के पते पर भेजे जाएंगे और उनसे साल 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी.

दो अग्रिम संगठनों में तो प्रदेशाध्यक्ष ही नहीं : दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के दो अग्रिम संगठनों एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में तो प्रदेशाध्यक्ष ही नहीं है. एनएसयूआई में विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष का पद दो माह से रिक्त चल रहा है. युवा कांग्रेस में भी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में यहां भी अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है.

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