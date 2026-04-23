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महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान तेज: कृष्णा पूनिया बोली, 'भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे'

भाजपा पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को लागू करने की प्रक्रिया में कई संवैधानिक और व्यावहारिक सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अब देश की महिलाएं जागरूक हैं और वे किसी भी तरह की 'आड़ की राजनीति' को समझती हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाएं अब इतनी कमजोर नहीं हैं कि उनके नाम पर कोई भी पार्टी असंवैधानिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए. कांग्रेस इस मुद्दे पर महिलाओं के वास्तविक अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी.

कृष्णा पूनिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास महिलाओं को अधिकार देने और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने की सोच को आगे बढ़ाया गया. उस समय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हुए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं, जिससे लाखों महिलाओं को राजनीति में आने का अवसर मिला. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने नगर निकाय और पंचायत चुनावों में महिलाओं को भागीदारी देकर उन्हें जमीनी स्तर पर नेतृत्व का अवसर दिया, जिसका परिणाम आज देशभर में देखने को मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की नीतियों ने ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया.

बीकानेर: महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की राजनीति में अब खुलकर सियासी जंग छिड़ गई है. एक ओर भाजपा इस बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसकी प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठा रही है. कांग्रेस की ओर से राजगढ़ की पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया ने गुरुवार को बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए.

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कांग्रेस ने महिलाओं को प्रमुख पदों पर आगे लाने का काम किया: कृष्णा पूनिया ने कहा कि देश में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस के शासनकाल में ही बनी. इसलिए यह कहना गलत है कि कांग्रेस महिलाओं के राजनीति में आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार परिसीमन कर महिला आरक्षण बिल की आड़ में जिस तरह से एससी–एसटी, ओबीसी के हक को कम करने का प्रयास भाजपा कर रही है, वह हम होने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. आज अगर भाजपा जो 2023 में महिला आरक्षण बिल आया, उसके अनुसार 33% आरक्षण लागू करती है, तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी. पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष उमा करल, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सिवर मौजूद रहीं.

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महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग को लेकर पोस्टकार्ड अभियान: महिला आरक्षण बिल को लेकर महिला कांग्रेस ने गुरुवार को एक विशेष पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की. महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ने बताया कि इस अभियान के तहत देशभर से 10 लाख महिलाएं आने वाले दो महीनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्टकार्ड लिखकर भेजेंगी. इन पोस्टकार्ड्स के माध्यम से महिलाएं यह स्पष्ट संदेश देंगी कि उन्हें 33 फीसदी आरक्षण बिना किसी देरी के तुरंत प्रदान किया जाए. इस अभियान की शुरुआत डीडवाना-कुचामन से की गई. कार्यक्रम में डीडवाना कुचामन के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, पूर्व विधायक चेतन डूडी, जिले की महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कोमल लाडना, नागौर की जिला अध्यक्ष सीमा सोलंकी और पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

पोस्टकार्ड अभियान लॉन्च करती सरिता सिंह (ETV Bharat Kuchaman City)

सारिका सिंह ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है. अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से इस कानून को लागू करे. उन्होंने कहा कि यह पोस्टकार्ड अभियान केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की आवाज है, जो अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रही है. महिला कांग्रेस का यह अभियान आने वाले समय में देशभर में और भी व्यापक रूप लेगा, जिससे महिलाओं के हक और सम्मान की लड़ाई को नई मजबूती मिलेगी.