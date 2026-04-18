महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विफल, सरोज पांडेय का दुर्ग में धरना
भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : April 18, 2026 at 7:34 AM IST
दुर्ग: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय गांधी पुतला के सामने धरने पर बैठ गईं. इस दौरान उनके साथ भाजपा की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद की.
सरोज पांडेय पर कांग्रेस पर हमला
धरने को संबोधित करते हुए सरोज पांडेय ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के कारण एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध कर रही हैं. उनका आरोप था कि विपक्ष को डर है कि इस बिल का लाभ भाजपा और प्रधानमंत्री को मिलेगा, इसलिए उन्होंने वोटिंग के समय सदन से दूरी बनाई.
प्रियंका गांधी पर सरोज पांडेय का वार
पांडेय ने कहा कि देश की महिलाओं को इस बिल से 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने की उम्मीद थी, जिससे उन्हें विधानसभा और संसद में अधिक भागीदारी मिलती. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी स्वयं महिला होते हुए भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिखीं और केवल राजनीति की.
"महिला आरक्षण बिल के लिए भाजपा का जारी रहेगा संघर्ष"
सरोज पांडेय ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति की है और अब फिर वही रवैया अपनाया है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी.
लोकसभा में पास नहीं हुआ महिला बिल
महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन से जुड़ा होने के कारण इसे पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी था. बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि पास होने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी. इस तरह यह बिल 54 वोटों से लोकसभा में गिर गया.