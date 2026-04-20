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Women Reservation Row : भाजपा मुख्यालय का घेराव करने निकली महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर में किया विरोध प्रदर्शन. 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग.

Protest Against Modi Government
मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती महिला कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 3:19 PM IST

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जयपुर: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के बाद अब इस मामले को लेकर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने हैं. देश और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. भाजपा जहां कांग्रेस को महिला विरोधी करार देते हुए आंदोलन कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है.

राजधानी जयपुर में सोमवार को जहां भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया तो वहीं उसके बाद महिला कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने संसार चंद्र रोड पर ही बैरिकेड लगाकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया.

जयपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन.... (ETV Bharat Jaipur)

इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही. कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाह रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया. वहीं, प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो के नारे भी लगाए.

तत्काल प्रभाव से लागू हो आरक्षण बिल : प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल नहीं गिराया, बल्कि इसकी आड़ में जो परिसीमन लेकर आए थे उसको गिराया है. मोदी सरकार अपने आपको सुरक्षित रखना चाह रही थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की मांग है कि साल 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, उसे तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है और विपक्ष को बदनाम करने का काम कर रही है.

Congress Protest in Jaipur
महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 'हल्लाबोल'... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : महिला आरक्षण बिल पर घमासान, जयपुर में भाजपा ने निकाली जन आक्रोश पदयात्रा, पुलिस से हुआ टकराव

इसीलिए हम लोग सड़कों पर निकले हैं. रविवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया था, आज जयपुर में किया है और पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और मोदी सरकार को एक्सपोज करेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार पुलिस के दम पर महिलाओं की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम हमारी आवाज नहीं दबने देंगे. कांग्रेस सरकार ने 74वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को लेकर पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया था और साल 2023 में जो बिल पारित हुआ था, उसके मुताबिक लोकसभा में 543 सीटें हैं. उनमें से ही 33 फीसदी के हिसाब से 180 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दें. जब जनगणना होगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है, लेकिन बीजेपी महिलाओं का अधिकार नहीं देना चाहती है.

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में संख्या मायने नहीं रखता है. हमने महिलाओं की आवाज मजबूती से उठाई है. भाजपा सरकार के प्रदर्शन में देखा गया कि किस तरह से उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल ऐसा नहीं करते तो उनकी कुर्सी जा सकती थी. उन्होंने कहा कि पूरे देश में महिला कांग्रेस आंदोलन कर रही है.

Congress Protest in Jaipur
पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : 'नारी शक्ति वंदन' पर हल्लाबोल, सड़कों पर उतरेंगी भाजपा और कांग्रेस की महिला विंग

महिला कार्यकर्ताओं को किया संबोधित : इससे पहले महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि भाजपा केवल भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, जबकि महिलाओं को सर्वाधिक अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं. इस देश को पहले राज्यपाल, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री और पहले लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने दिया है. भाजपा की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है. यह केवल महिलाओं के नाम पर तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं. इसलिए इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं.

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