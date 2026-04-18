महिला आरक्षण बिल पर रार: कांग्रेस ने महिला नेताओं को किया आगे, सभी जिलों में होगा जन जागरण
महिला आरक्षण बिल पर भाजपा के विरोध का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने अग्रिम संगठनों को मैदान में उतारा दिया है.
Published : April 18, 2026 at 3:43 PM IST
जयपुर: महिला आरक्षण बिल शुक्रवार को लोकसभा में गिरने के बाद अब इस मामले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमलावर है. इस मामले को लेकर भाजपा ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है और कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया है. इस मामले को लेकर राजस्थान में भी भाजपा की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं कांग्रेस भी अब भाजपा के विरोध का जवाब देने के लिए अपने अग्रिम संगठनों को मैदान में उतार दिया है. राजस्थान कांग्रेस भी आज से 30 अप्रैल तक सभी जिलों में जन जागरण अभियान शुरू कर रही है जिसके तहत कांग्रेस नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए महिलाओं को इस बिल को लेकर जागरूक करेंगे.
कांग्रेस का सभी जिलों में जन जागरण अभियान: इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस का पहले से ही जिलों में 1 अप्रैल से 'संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान चल रहा है. अब महिला आरक्षण बिल के प्रति जन जागरण अभियान को भी इसमें शामिल किया गया है. जिसके तहत कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरण अभियान शुरू करेगी. महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवादल और जिलों में कांग्रेस संगठनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. यह कार्यक्रम बूथ और वार्ड लेवल पर भी किए जाएंगे.
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'महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन': स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर बताएंगे कि कैसे भाजपा सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में राजनीति कर रही कर रही है. जब 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था. समस्त विपक्ष चाहता था कि बिल को तुरंत लागू कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने 3 साल तक बिल को लटकाए रखा. चतुर्वेदी कहना है कि सरकार ने पहले कहा था कि जनगणना के बाद ही आरक्षण लागू होगा. लेकिन अब सरकार जनगणना नहीं कराकर सीधे ही महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन कर रही है. इन सब बातों से महिलाओं और आम मतदाताओं को अवगत करवाया जाएगा.
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'2023 में ही महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था': वहीं इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश और राजस्थान की जनता खासकर महिला अब समझदार हैं. जब यह लोग महिलाओं के बीच जाएंगे और कहेंगे कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने दिया तब क्या महिलाएं इनसे यह नहीं पूछेंगी कि जब 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था, तो उसे बिल को 2026 तक क्यों लटकाए रखा? इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं लागू किया गया.
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'भाजपा की नियत में खोट': जब लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इन सीटों पर ही महिला आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है. जबकि 2023 से लेकर 2026 केंद्र में भाजपा की ही सरकार है. महिलाओं को पता है कि भाजपा की नियत में खोट है. इसलिए विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया. क्योंकि इस बिल की आड़ में भाजपा परिसीमन करना चाह रही थी, जिसे विपक्ष ने होने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात करने वाली भाजपा बताए कि जिनके नेताओं के नाम एप्सटीन फाइल में आए हैं, उन्नाव केस में आए हैं और महिला पहलवानों के साथ शोषण में आए हैं. वो भाजपा की महिलाएं, तब इन मामलों पर क्यों नहीं बोली थी. अब वो किस मुंह से महिला आरक्षण की बात कर रही हैं.
'विपक्ष ने भाजपा के मंसूबों पर फेरा पानी': सारिका सिंह ने दावा किया कि जो पार्टी संघ की विचारधारा से पोषित है. उस आरएसएस में महिलाओं की हैसियत दोयम दर्जे की है. आरएसएस ने कभी भी महिलाओं को अपनी नीति निर्धारण में कोई भूमिका नहीं दी. तो भाजपा से कैसे उम्मीद करें कि वो महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था जो विपक्ष ने कहा था कि इसे अभी लागू कर दो. लेकिन सरकार ने कहा कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद बिल लागू होगा. फिर 3 साल बाद बिना जनगणना कराए सरकार इस बिल में संशोधन क्यों कर रही है? जबकि सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण की आड़ में अपनी मर्जी से परिसीमन करना चाह रहे थे. विपक्ष ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया.