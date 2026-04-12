ETV Bharat / state

महिला आरक्षण बिल अभियान और उत्तर प्रदेश भाजपा में तीन साल बाद संगठन में बदलाव की तैयारी

उत्तर प्रदेश भाजपा में इस बार मिल सकता है युवाओं को मौका, पुराने नेता अपना पद बचाने की जुगत भिड़ाने में जुटे.

Uttar Pradesh BJP
महिला आरक्षण बिल अभियान और उत्तर प्रदेश भाजपा में तीन साल बाद संगठन बदलाव की तैयारी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:20 PM IST

|

Updated : April 12, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तर प्रदेश संगठन चुनाव के प्रभारी विनोद तावड़े ने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर बैठक की.

मुख्य रूप से उनका एजेंडा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महिला आरक्षण बिल को लेकर चलने वाले अभियान हैं. राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद अब पार्टी राज्यों में भी नई टीम बनाने की प्रक्रिया तेज कर रही है.

इसी क्रम में यूपी भाजपा में लगभग तीन साल बाद बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है.

भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से एक ही पद पर बने कुछ पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है. उनकी जगह कई नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

प्रदेश संगठन के गठन को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा कर चुके हैं. अब जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

वर्तमान में सरकार और संगठन दोनों में पूर्वांचल का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र को संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्लान है.

इससे पार्टी को सभी क्षेत्रों का एक समान समर्थन मिल सकेगा. प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में संगठनात्मक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यह कोई नई बात नहीं है. हम सब नेतृत्व के निर्देश पर काम करते हैं.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कानून-व्यवस्था की सराहना घर-घर हो रही है. अगले साल 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे.

उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि जैसे वसीयत से संपत्ति ट्रांसफर होती है, वैसे ही सत्ता भी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. जनता जिसे आशीर्वाद देती है, वही प्रदेश चलाता है.

डिप्टी सीएम ने महिला आरक्षण बिल पर भी अखिलेश पर हमला किया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर अगर हिम्मत है तो खुलकर बोलें. लुका-छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं?.

बता दें कि इस बार विनोद तावड़े की इस यात्रा को यूपी भाजपा के संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा देने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है.

इस बार प्रदेश स्तर पर बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं पार्टी के तमाम पुराने नेता अपना पद बचाने के लिए पार्टी के चक्कर काट रहे हैं तो नए युवा भी पार्टी में पद मिलने को लेकर उम्मीद जताते हुए जुगाड़ सेट कर रहे हैं.

Last Updated : April 12, 2026 at 8:47 PM IST

TAGGED:

BJP
WOMEN RESERVATION BILL CAMPAIGN
ORGANIZATIONAL CHANGES IN UP BJP
UTTAR PRADESH BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.