Women Reservation : राजस्थान में पंचायत से विधानसभा तक महिलाओं की बढ़ेगी निर्णायक भूमिका
वर्तमान के अनुसार 200 सदस्यीय विधानसभा में करीब 66-67 सीटें और 25 लोकसभा सीटों में लगभग 8-9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं.
Published : April 17, 2026 at 7:12 PM IST
जयपुर: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, 200 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 66 से 67 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है. वहीं, राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से करीब 8 से 9 सीटों पर भी महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है. हालांकि, यह व्यवस्था परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगी.
प्रदेश में पहले से ही स्थानीय निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है. शहरी निकायों में 33 प्रतिशत और पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत तक आरक्षण लागू है, जिसके चलते ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद और नगर निकायों तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है. अब संसद और विधानसभा में भी समान अवसर मिलने से राजनीतिक संतुलन स्थापित होने की उम्मीद है.
इस अधिनियम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. बीजेपी महिला मोर्चा ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सारिका सिंह ने इसकी प्रक्रिया और समय को लेकर सवाल उठाए और साधी आब्दी को मुर्ख बनाने वाला कदम बताया.
दो से 29 तक पहुंचा आंकड़ा : राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का सफर बेहद धीमी शुरुआत से आगे बढ़ते हुए अब बदलाव के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है. 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में एक भी महिला विधायक सदन तक नहीं पहुंच सकी थी. हालांकि, बाद में उपचुनाव के जरिए दो महिलाओं ने विधानसभा में प्रवेश किया और यहीं से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत हुई.
इसके बाद हर चुनाव में महिलाओं की उपस्थिति बनी रही, लेकिन उनकी संख्या लंबे समय तक सीमित ही रही. कई दशकों तक यह आंकड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया. वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं की संख्या 29 तक पहुंची, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड बना हुआ है. इसके बाद भी यह संख्या स्थिर रही और वर्तमान विधानसभा में केवल 21 महिला विधायक ही मौजूद हैं. जिनमें 10 भाजपा, 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय शामिल हैं. विधानसभा सीटों की संख्या भी समय के साथ बढ़ती रही है. शुरुआत में 160 सीटें थीं, जो बढ़कर 176, फिर 184 और अंततः 200 हो गईं. अब महिला आरक्षण लागू होने के बाद सीटों की संख्या लगभग 266 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे.
पढे़ं : जयपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन: CM भजनलाल बोले- महिलाओं को मिल रहा है सम्मान और नेतृत्व
विधानसभा के जानकार डॉ. योगेश शर्मा का मानना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी. इससे न केवल राजनीतिक संतुलन मजबूत होगा, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी अधिक महत्व मिलेगा. विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करेगा और महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.
स्थानीय निकायों से विधानसभा तक : विधानसभा के जानकार डॉ. योगेश शर्मा का मानना है कि राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पहले से ही स्थानीय स्तर पर मजबूत रही है और अब इसे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार मिलने की संभावना है. प्रदेश में शहरी निकायों में 33 प्रतिशत और पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत तक महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है. इसके चलते ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकायों में महिलाओं की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी देखने को मिल रही है.
स्थानीय शासन में मिली इस भागीदारी ने महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने का अनुभव दिया है, जिससे वे अब बड़े राजनीतिक मंचों के लिए भी तैयार हो रही हैं. यही कारण है कि संसद और विधानसभा में आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है. डॉ. योगेश शर्मा का मानना है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति ने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रख दी है. अब जब उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी समान अवसर मिलेंगे, तो नीतियों में सामाजिक समावेश बढ़ेगा और जमीनी मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलेगी.
पढ़ें : नारी शक्ति वंदन : सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन, बताया- महिलाओं के सशक्तिकरण का उदय, दीया कुमारी ने कही बड़ी बात
सशक्तिकरण बनाम राजनीतिक मंशा : नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की राजनीति में जहां एक ओर इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर इसकी मंशा और क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने इस अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है.
उनके अनुसार, लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्रभावी नहीं हो पाती थी. इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को बराबरी का अवसर मिलेगा और वे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी. उन्होंने कहा कि इससे न केवल राजनीतिक संतुलन मजबूत होगा, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी.
पढ़ें : जयपुर सांसद मंजू बोलीं- महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श नहीं, 'नारी शक्ति वंदन' से बदलेगा परिदृश्य
वहीं, दूसरी ओर राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने इस अधिनियम पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर पेश कर रही है, जबकि इसके पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है. ये सिर्फ आधी आब्दी को मुखर बनाने की कोशिश हो रही है. सारिका सिंह के अनुसार, सरकार डिलिमिटेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि बिना जनगणना और परिसीमन को पूरी तरह लागू किए इस तरह का कानून लाना महिलाओं के साथ न्याय नहीं है. जब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक प्रतिनिधित्व का सही संतुलन संभव नहीं है.