ETV Bharat / state

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं, गहलोत-पायलट ने शेयर किया राहुल गांधी का पोस्ट

राहुल गांधी के इस पोस्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीपोस्ट किया है.

Lok Sabha
लोकसभा में नहीं पारित हो सका महिला आरक्षण संशोधन विधेयक (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका. चर्चा के बाद हुई वोटिंग में संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 में 298 मत पक्ष में पड़े तो 230 वोट इसके विरोध में पड़े हैं. विधेयक पारित नहीं होने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि 'अमेंडमेंट बिल गिर गया है. उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए एक गैर-संवैधानिक चाल चली. भारत ने यह देखा है, भारत ने इसे रोक दिया है, संविधान की जय हो'. राहुल गांधी के इस पोस्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीपोस्ट किया है.

पढ़ें : लोकसभा में नहीं पारित हो सकता महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, राहुल ने जताई खुशी

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस बिल से संबंधित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की पोस्ट को भी रीपोस्ट किया है. लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पारीत करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है. सरकार ने विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन इसे भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

TAGGED:

WOMEN RESERVATION BILL
CONSTITUTION AMENDMENT BILL
SACHIN PILOT ASHOK GEHLOT
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक
PARLIAMENT SPECIAL SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.