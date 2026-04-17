महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं, गहलोत-पायलट ने शेयर किया राहुल गांधी का पोस्ट
राहुल गांधी के इस पोस्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीपोस्ट किया है.
Published : April 17, 2026 at 8:52 PM IST
जयपुरः महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका. चर्चा के बाद हुई वोटिंग में संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 में 298 मत पक्ष में पड़े तो 230 वोट इसके विरोध में पड़े हैं. विधेयक पारित नहीं होने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.
इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि 'अमेंडमेंट बिल गिर गया है. उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए एक गैर-संवैधानिक चाल चली. भारत ने यह देखा है, भारत ने इसे रोक दिया है, संविधान की जय हो'. राहुल गांधी के इस पोस्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीपोस्ट किया है.
संशोधन विधेयक गिर गया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 17, 2026
उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया।
भारत ने देख लिया।
INDIA ने रोक दिया।
जय संविधान।
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पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस बिल से संबंधित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की पोस्ट को भी रीपोस्ट किया है. लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पारीत करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है. सरकार ने विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन इसे भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका.