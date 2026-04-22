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Women Reservation Bill: बिल पास न होने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे भाजपा-कांग्रेस नेता

बिलासपुर/धर्मशाला: महिला आरक्षण बिल पास न होने को लेकर भाजपा देशभर में प्रदर्शन कर रही है. हिमाचल प्रदेश में भी आज जिला बिलासपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया. युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध किया, जो महिलाओं के हितों के खिलाफ है.

"एक ओर प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं. यह विरोध न सिर्फ महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, बल्कि देश की मातृशक्ति के सम्मान के भी खिलाफ है." - रामपाल चौधरी, जिला अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर

'कांग्रेस ने किया मातृशक्ति का अपमान'

भाजपा युवा मोर्चा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपना रुख नहीं बदला तो भविष्य में और बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे. युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दुर्गा स्वरूप माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर कांग्रेस ने देश की मातृशक्ति का अपमान किया है. हिमाचल में भी कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का नाम पर ठगा है.