Women Reservation Bill: बिल पास न होने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे भाजपा-कांग्रेस नेता
महिला आरक्षण बिल पास न होने पर सियासी तकरार जारी, भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर कर रही आरोप-प्रत्यारोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 6:34 PM IST
बिलासपुर/धर्मशाला: महिला आरक्षण बिल पास न होने को लेकर भाजपा देशभर में प्रदर्शन कर रही है. हिमाचल प्रदेश में भी आज जिला बिलासपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया. युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध किया, जो महिलाओं के हितों के खिलाफ है.
"एक ओर प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं. यह विरोध न सिर्फ महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, बल्कि देश की मातृशक्ति के सम्मान के भी खिलाफ है." - रामपाल चौधरी, जिला अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर
'कांग्रेस ने किया मातृशक्ति का अपमान'
भाजपा युवा मोर्चा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपना रुख नहीं बदला तो भविष्य में और बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे. युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दुर्गा स्वरूप माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर कांग्रेस ने देश की मातृशक्ति का अपमान किया है. हिमाचल में भी कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का नाम पर ठगा है.
'महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं कांग्रेस'
वहीं, भाजपा के इन आरोपों का जवाब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दिया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी का विरोध सिर्फ इस बात को लेकर था कि जब तक देश में पूरी तरह जनगणना संपन्न नहीं हो जाती, तब तक इस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं था.
"भाजपा महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति कर रही है और जनता के बीच झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों में इस बिल के पास न होने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही, न है और न ही आगे होगी. कांग्रेस महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया का पूरा होना जरूरी है, बिना इन प्रक्रियाओं के महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है." - विनय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल कांग्रेस
30 अप्रैल को हिमाचल आएंगे राहुल गांधी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को राजनीति और सत्ता में उचित भागीदारी देने के पक्ष में है. इस दौरान उन्होंने कांगड़ा में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को राहुल गांधी कांगड़ा पहुंचेंगे और अधिवेशन में भाग लेंगे. उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.