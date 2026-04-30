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यूपी विधान परिषद में महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ चार फीसदी, सपा के 10 सदस्यों में एक भी महिला नहीं, जानें महिलाओं का दर्द

यूपी विधान परिषद में महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ चार फीसदी. ( ETV Bharat )

विधान परिषद सदस्य डॉ प्रतिभा त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की कितनी इज्जत है, यह किसी से छिपी नहीं है. महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया. महिलाओं को शौचालय तक समाजवादी पार्टी उपलब्ध नहीं कर पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी महिलाओं को इज्जतघर दिए.

सदन में मौजूद समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायकों ने जमकर हमला बोला. इन सब ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी महिलाओं का भला नहीं चाहती. कभी भी महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया ही नहीं. समाज में महिलाएं आगे बढ़ें, यह समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है. यही वजह है कि इस बिल को गिराने में समाजवादी पार्टी ने भी अहम भूमिका निभाई है.

साथ ही हाल ही में सदन में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने वाला बिल गिराए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके पर जोरदार हमला किया.

नारी सशक्तिकरण पर विधान परिषद में महिलाओं ने पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखी. नारियों के साथ अभी तक हो रहे अन्याय को लेकर खेद प्रकट किया.

एमएलसी डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी, एमएलसी रमा निरंजन और एमएलसी वंदना वर्मा ने अपनी बात रखी. योगी सरकार में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने विधानसभा के बजाय विधान परिषद में अपनी बात रखी.

समाजवादी पार्टी की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 10 है, लेकिन इनमें एक भी महिला एमएलसी नहीं है. सदन में महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ चार फीसद है. इनमें भी नारी सशक्तिकरण पर सदन में चर्चा के दौरान अन्नपूर्णा सिंह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाईं.

गौर करने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है, लेकिन इनमें महिलाओं की वर्तमान में सदन में कुल संख्या महज 4 है. ये सभी महिला सदस्य भारतीय जनता पार्टी की हैं.

महिलाओं को राजनीति में 33 फीसद आरक्षण दिए जाने वाले संशोधन बिल के पास न हो पाने पर महिला सदस्यों ने खेद प्रकट किया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उच्च सदन यानी विधान परिषद में गुरुवार को नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के लिए बुलाए गए सत्र में नारियों के सशक्तिकरण पर विधान परिषद की महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी.

उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही काम किया है.

उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बिल लाया गया था तो समाजवादी पार्टी को उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा भला कैसे कर सकती थी, क्योंकि समाज में महिलाएं आगे बढ़ें, यह समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं. यह परिवारवादी पार्टी है. सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती है.

उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं सबक सिखाने का काम करेंगी.

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं का हमेशा सम्मान है. हमारे यहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता. भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारियों का सम्मान करती है जबकि समाजवादी पार्टी को सम्मान पसंद नहीं है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ पर चल रही है, लेकिन मैं डॉक्टर हूं. मैं सर्जरी करती हूं, इसलिए सदन में आज इनके कदमों की भी सर्जरी कर रही हूं.

विधान परिषद सदस्य रमन निरंजन ने भी महिला आरक्षण विधायक पास न हो पाने के लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी महिलाओं का हित नहीं चाहती है. यही कारण है कि वह भी सदन में उन पार्टियों के साथ खड़ी रही जो महिलाओं के विरोध में रहती हैं.

समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देने में विश्वास करती है. समाज की महिलाएं आगे बढ़ सकें, इस पर समाजवादी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज की हर वर्ग की महिलाओं को राजनीति में मौके देने के लिए महिला आरक्षण बिल लाई थी, लेकिन विरोधी पार्टियों ने इसका भी विरोध किया.

उन्होंने कहा कि अब इस समाज को रानी लक्ष्मीबाई की जरूरत नहीं है कि शस्त्र उठाने पड़े, बल्कि अब उनके हाथ में वोट का अधिकार है. अगले चुनाव में महिलाएं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगी.



नारी सशक्तिकरण चर्चा पर सदन में बोलते हुए विधान परिषद सदस्य वंदना वर्मा ने भी बिल पास न हो पाने के लिए विरोधी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां कभी भी समाज में महिलाएं आगे बढ़ सकें, इसकी पक्षधर नहीं रही हैं.

उन्होंने कहा कि अब हर हाल में महिलाएं चुनाव में इन सभी पार्टियों से बदला जरूर लेंगी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित में हमेशा ही सोचती रहती है. यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को गांव में शौचालय की समस्या को भी करीब से समझा और सभी को इज्जतघर दिए, जबकि अन्य राजनीतिक दल महिलाओं के बारे में सोचती तक नहीं.

उन्होंने कहा कि अब द्रौपदी को शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब गोविंद उन्हें बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि अब नारी खुद ही सशक्त होकर समाज में खड़ी हो रही है और अपना हक मांग रही है.

नारियों को उनका हक मिलकर रहेगा. राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ज़रूर बढ़ेगी. एक न एक दिन यह बिल जरूर पास होगा, लेकिन महिलाएं कभी भी महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने में बाधक बनने वाली पार्टियों को कभी माफ नहीं करेगी.

गेस्ट हाउस कांड दिलाया याद

सदन में सभी महिला विधान परिषद सदस्यों ने समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड को लेकर घेरा. सपा पर हमला करते हुए कहा कि महिलाओं का सपा की नज़र में कितना सम्मान है यह सभी को पता है. दो जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड भला कौन भूल सकता है. किस तरह की इज्जत एक दलित महिला नेता को सपा कार्यकर्ताओं ने दी थी. समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इसी से समझ आ जाता है.