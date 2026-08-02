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शाहदरा में 169वें चौपाल कार्यक्रम में दिया गया महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर, 101 महिलाओं को मिला लघु ऋण

दिल्ली के शाहदरा में आयोजित 169वें चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष आयोजन किया गया.

Chaupal Programme in Shahdara
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष आयोजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 7:55 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली के शाहदरा में आयोजित 169वें चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष आयोजन किया गया. स्व. जेठराम जैन की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में 101 मेहनतकश महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये का लघु ऋण वितरित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा का सबसे प्रभावी माध्यम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने कहा कि जिस तरह संस्था जरूरतमंद महिलाओं को बिना भेदभाव आर्थिक सहयोग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ रही है, वह समाज के लिए प्रेरणादायक पहल है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह के प्रयास महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे.

हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष (ETV Bharat)

वहीं शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने बताया कि यह संस्था पिछले कई वर्षों से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है. संस्था अब तक 40 हजार से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का लघु ऋण उपलब्ध करा चुकी है, जिससे हजारों परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा के साथ जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है.

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे. आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का अभियान जारी रखा जाएगा. कार्यक्रम का समापन लाभार्थी महिलाओं को सम्मानित करने और समाज सेवा के संकल्प के साथ हुआ.

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