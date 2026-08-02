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शाहदरा में 169वें चौपाल कार्यक्रम में दिया गया महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर, 101 महिलाओं को मिला लघु ऋण

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष आयोजन ( Etv Bharat )