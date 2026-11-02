ETV Bharat / state

यूपी कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग में महिलाएं गायब, 208 पदाधिकारियों में सिर्फ 12 को मिली जगह

यूपी कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग में महिलाएं गायब! ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" की सहमति के बाद उत्तर प्रदेश मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन एडवोकेट अली आसिफ जमा रिजवी ने कांग्रेस मानवाधिकार विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी.

उन्होंने सात स्टेट कोऑर्डिनेटर, आठ स्टेट वाइस चेयरमैन, 26 स्टेट जनरल सेक्रेटरी, 46 प्रदेश सचिव, 17 मंडल अध्यक्ष और 61 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं.

यूपी कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग में महिलाएं गायब! (ETV Bharat)

बीएल भारती, डॉ. ड्रिगराज यादव, नवीन कुमार सक्सेना, उपेंद्र चौहान, मूलचन्द्र, शान हैदर आज़मी, गंगा प्रसाद मिश्रा और सुनील गौर को ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा 42 शहर अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं. कुल 208 पदाधिकारियों में सिर्फ 12 महिलाओं को ही नेतृत्व सौंपा गया है, जबकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष स्वयं महिला हैं.

यूपी कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग में महिलाएं गायब! (ETV Bharat)

रवि भूषण शर्मा, तस्लीमुद्दीन, इंजीनियर एसएएस पांडेय, हीरेंद्र बाबा, देवानंद पांडेय, मोहम्मद असलम शाह, हेमंत कुमार श्रीवास्तव.

एक भी महिला को जगह नहीं

स्टेट वाइस चेयरमैन और स्टेट कोऑर्डिनेटर के कुल 15 पदों पर हुई नियुक्ति में एक भी महिला को पदाधिकारी नहीं बनाया गया है. सभी 15 पुरुषों को ही पदाधिकारी बनाया गया है. मंडल अध्यक्ष के कुल 17 पदों में भी एक भी महिला को स्थान नहीं दिया गया है.

इन पदों पर गिनती की महिलाएं

प्रदेश महासचिव के कुल 26 पदाधिकारी में सिर्फ तीन महिलाओं को ही जगह दी गई है. इसी तरह 46 प्रदेश सचिवों में भी सिर्फ चार महिलाओं को ही पदाधिकारी बनाया गया है. जिला अध्यक्ष के 61 पदों में सिर्फ चार महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया. इसी तरह सिटी चेयरमैन के कुल 42 पदों में एक ही महिला को पदाधिकारी बनाया गया है.

विधि एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन एडवोकेट अली आसिफ जमा रिजवी का कहना है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति में महिला पदाधिकारियों की संख्या कम है, यह स्वीकार करते हैं. इसमें सुधार किया जाएगा. महिला पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. महिलाओं को नेतृत्व सौंपा जाएगा.