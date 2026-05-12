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महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% की छूट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी सौगात

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गुवाहाटी के दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौटे. मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को अभी ढाई साल पूरे हो रहे हैं. पहले साल को हम लोग विश्वास वर्ष के रूप में मनाए और दूसरे साल को छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया था. इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं. सीएम ने कहा कि इस साल भी हम बड़ा तोहफा महिलाओं को दे रहे हैं. तोहफे के रूप में महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट दिया जा रहा है.

महतारी गौरव वर्ष पर दी सौगात, कई मुद्दों पर रखी राय

पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही अपील किए है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो सुझाव दिए हैं उस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी. तमिलनाडु नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन पर दिए गए बयान को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा जिन लोगों ने सनातन के खिलाफ बोला उनका हश्र पूरे देश ने देखा है. अब उनका उन्मूलन हो रहा है.