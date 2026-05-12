महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% की छूट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी सौगात
महतारी गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 9:00 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गुवाहाटी के दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौटे. मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को अभी ढाई साल पूरे हो रहे हैं. पहले साल को हम लोग विश्वास वर्ष के रूप में मनाए और दूसरे साल को छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया था. इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं. सीएम ने कहा कि इस साल भी हम बड़ा तोहफा महिलाओं को दे रहे हैं. तोहफे के रूप में महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट दिया जा रहा है.
महतारी गौरव वर्ष पर दी सौगात, कई मुद्दों पर रखी राय
पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही अपील किए है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो सुझाव दिए हैं उस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी. तमिलनाडु नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन पर दिए गए बयान को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा जिन लोगों ने सनातन के खिलाफ बोला उनका हश्र पूरे देश ने देखा है. अब उनका उन्मूलन हो रहा है.
शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल
विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि "आज गुवाहाटी में वहां के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह था. असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे. जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आपार जनसैलाब उमड़ा हुआ था. हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के लोकप्रिय नेता है. इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था. यह उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है. हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं."
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