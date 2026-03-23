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सरकार कर रही शराब की नई दुकानें खोलने का ऐलान, मातृशक्ति ने 12 किमी पैदल यात्रा निकालकर की चोट

रुद्रप्रयाग जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर महिलाओं ने एक प्रभावशाली पहल करते हुए जनजागरूकता का मजबूत संदेश दिया. त्रियुगीनारायण गांव की महिलाओं ने संगठित होकर त्रियुगीनारायण से सोनप्रयाग तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी पैदल रैली निकाली. रैली के दौरान महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरे मार्ग में नशे के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए.

रुद्रप्रयाग: प्रदेश में जहां धामी सरकार शराब की नई दुकानें खोलने का फरमान जारी कर रही है, वहीं प्रदेश में महिलाएं शराब बंदी को लेकर लामबंद हो गई हैं. गुस्साई महिलाओं ने नशा मुक्ति को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर 12 किमी की पैदल रैली निकाल कर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. त्रियुगीनारायण गांव की महिलाए नशा मुक्ति को लेकर लंबे समय से मुखर हैं और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़े हुई हैं.

इस रैली का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रचलन पर रोक लगाना और समाज को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है. महिलाओं ने रास्ते भर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और विशेष रूप से युवाओं से इस बुराई से दूर रहने की अपील की. गांव-गांव से आई महिलाओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए स्पष्ट किया कि नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है.

महिलाओं ने केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव सोनप्रयाग में अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे तीर्थयात्रियों की आस्था को ठेस पहुंचती है. उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु त्रियुगीनारायण भी पहुंचते हैं, ऐसे में यात्रा मार्गों पर इस प्रकार की गतिविधियां गलत संदेश देती हैं. आगामी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले प्रशासन को इस दिशा में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

रैली के दौरान विशेश्वरी देवी भट्ट ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज को भी कमजोर करता है. उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में सहयोग करने और युवाओं को सही दिशा देने की अपील की. रैली में शामिल महिलाओं ने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर नशे के खिलाफ इस मुहिम को और मजबूत करेंगी.

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