दो साल से पानी नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा, सिर पर खाली बर्तन रख कलेक्टर के पास पहुंच गई महिलाएं
छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद संबंधित विभाग को जांच कर समस्या का निराकरण करने को कहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 5:32 PM IST
छिंदवाड़ा: गांव में चार-चार सरकारी बोरवेल हैं लेकिन उनमें पंप चालू नहीं है. जिसकी वजह से हमें तीन से चार किलोमीटर दूर पैदल जाकर पीने का पानी का जुगाड़ करना पड़ता है. यह हालत पिछले दो सालों से बने हुए हैं. ये कहना है छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में कहुआ गांव की सैकड़ों महिलाओं का, जो अपनी बात प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पानी के बर्तन सिर पर रखकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं थीं.
हर दिन 3 किलोमीटर का सफर पानी के लिए करना पड़ता है
अमरवाड़ा विधानसभा में कहुआ गांव में करीब 400 परिवार रहते हैं. 2 सालों से इस गांव की महिलाएं पीने के पानी के लिए हर दिन 3 किलोमीटर का सफर तय करती हैं. तब जाकर उन्हें पीने का पानी मिल पाता है. उनका कहना है कि हमने कई बार ग्राम पंचायत से लेकर स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार गांव वालों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में अपनी समस्याएं रखीं. अपनी परेशानियों का निराकरण कराने के लिए महिलाओं ने खाली बर्तन सिर पर रखकर प्रदर्शन किया.
सरकारी बोरवेल है लेकिन पंप और तार की कमी
ग्रामीण संदीप कुमार धुर्वे ने बताया कि पीएचई विभाग को कई बार शिकायत की जा चुकी है. गांव में बोरवेल है... उसमें पानी भी है लेकिन पीएचई विभाग हमेशा कहता है कि बिजली खराब होने की वजह से तार जल जाते हैं. मोटर ठीक से चल नहीं पाता और इसका खामियाजा हम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. पिछले 2 सालों से महिलाओं को करीब 3 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है.
नल जल चालू नहीं हुई तो फिर से पीना पड़ेगा दूषित पानी
ग्रामीणों ने बताया कि बारिश शुरू होने वाली है और नल जल व्यवस्था ठप पड़ी है. अगर बारिश के पहले नल-जल व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो गांव वालों को फिर से कुएं का दूषित पानी पीना पड़ेगा. पिछली बार भी दूषित पानी पीने से गांव में कई लोग बीमार हो गए थे. ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने संबंधित विभाग को जांच कर समस्या का निराकरण करने के लिए कहा है.
समस्या का नहीं हुआ समाधान तो गांव में होगी हड़ताल
ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास भी पहुंच चुके हैं. इसके बाद भी अगर उनके गांव में नल-जल व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो मजबूरी में गांव के लोग हड़ताल करेंगे. गांव में एक पानी की टंकी का भी निर्माण होना चाहिए ताकि गांव में लोंगों को सुचारू रूप से पानी मिल सके. अभी जल जीवन मिशन के तहत नल की पाइपलाइन बिछाई गई है. टंकी बनने से उसमें से हर दिन पानी मिल सकेगा.