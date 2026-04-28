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विधानसभा में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा गूंजा, बाहर उठी अंकिता के इंसाफ की आवाज

देहरादून: नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं होने का ठिकरा बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर फोड़ रही है. इसीलिए आज 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाया गया था. एक तरफ जहां इस मुद्दे पर सदन में सरकार, कांग्रेस को घेरने में लगी हुई थी तो वहीं विधानसभा के बाहर सड़क पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को इंसाफ दिलाने की आवाजा उठ रही थी.

दरअसल, मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में विभिन्न संगठनों ने कूच करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया किया तो वहीं 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर सड़कों पर उबाल देखने को भी मिला. इसी कड़ी में अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने अंकिता को न्याय और वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरिद्वार रोड स्थित एलआईसी बिल्डिंग से रैली निकालते हुए विधानसभा कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रिस्पना पुल से पहले हरिद्वार रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.

इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ विधान भवन तक पहुंचने को लेकर तीखी नोंक झोंक भी हुई. अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की सदस्य कमला पंत ने कहा कि भाजपा सरकार एक दिन का नारी शक्ति वंदन विधानसभा सत्र लाकर महिलाओं की हितेषी होने की प्रपंच कर रही है.

उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को तीन साल से ऊपर हो गए हैं. इस मामले में जिस वीआईपी का नाम सामने आया हैं, वह खुलेआम घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन आज तक उनको ना तो गिरफ्तार किया गया और ना उन पर कोई कार्रवाई की गई.

कमला पंत ने सरकार पर वीआईपी को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी तरह अंकिता हत्याकांड के वीआईपी अपराधियों को बचाया जाए, क्योंकि जिन वीआईपी के नाम सामने आए हैं, वह भाजपा से जुड़े हुए हैं.