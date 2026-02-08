ETV Bharat / state

बोकारो में आधी आबादी सड़कों पर उतरीं, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

बोकारो में महिलाओं ने जन आक्रोश जुलूस निकाला. महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया.

Women protest march in Bokaro
बोकारो में जन आक्रोश जुलूस में शामिल महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर रविवार को बोकारो में महिलाओं ने जन आक्रोश जुलूस निकाला. यह जुलूस सेक्टर-12 मोड़ स्थित कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना पहुंचा. बोकारो में महिला के लापता होने और बाद में उसकी हत्या के विरोध में यह जुलूस निकाला गया था. जुलूस में शामिल महिलाओं में भारी आक्रोश नजर आया. इस दौरान महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की.

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

जुलूस में शामिल महिलाओं ने पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि घटना के बाद महिलाएं डरी-सहमी हैं. महिलाओं ने कहा कि पहले हम लोग बिना किसी डर-भय के घूमते थे, लेकिन वर्तमान में लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

जन आक्रोश जुलूस में शामिल महिलाओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हाथों में तख्तियां लेकर जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया. इस दौरान महिला सुरक्षा, दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की गई. इस जन आक्रोश जुलूस में संघमिता सिंह, सोनिया बेनर्जी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं.

हत्या में शामिल अपराधियों की हो शीघ्र गिरफ्तारी

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि लगातार हो रहे महिला अपराध की घटनाएं समाज के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने प्रशासन से महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, पुलिस गश्ती बढ़ाने और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की. जुलूस शांतिपूर्ण रहा, लेकिन महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

लगातार महिलाओं को बनाया जा रहा निशाना

वहीं जुलूस में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता संघमित्रा सिंह ने कहा कि बोकारो में महिलाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बोकारो के विभिन्न सेक्टर से महिलाएं उठाई जा रही हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है यह पुलिस की कार्यशैली को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में ही दो-तीन महिलाओं को उठाने की कोशिश की गई है. ऐसी घटनाओं के बाद महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं.

उन्होंने कहा कि बोकारो एक ऐसा शहर था जहां महिलाएं सुबह 6:00 से बजे से रात 10-11 बजे तक अपने बच्चों और फैमिली के साथ घर लौटती थीं, लेकिन अब 7:00-8:00 बजे महिलाएं उठाईं जा रही हैं और न सिर्फ महिलाओं को उठाया जा रहा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी जा रही है. महिलाओं की लाशें मिल रही हैं, जो काफी निंदनीय है. इसलिए पुलिस प्रशासन हत्यारे और अपहरणकर्ताओं को शीघ्र गिरफ्तार करे, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें.

वहीं अखिल भारतीय किन्नर महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमारी किन्नर ने कहा कि मैं भी इसी जनता के सहारे जीती और खाती हूं. जब हमारी जनता ही सुखी नहीं रहेगी तो हम किन्नर समाज क्या करेंगे. हमारी जनता के साथ अत्याचार हो रहा है. बाल-बच्चों की किडनैपिंग हो रही है. मां-बहनों को उठाकर बेइज्जत किया जा रहा है. पुलिस प्रशासन इसपर रोक लगाए.

ये भी पढ़ें-

बोकारो में मिला अज्ञात महिला का शव, सिर कुचलकर हत्या की आशंका

बोकारो से लापता हुई पुष्पा कुमारी का पुलिस को नहीं मिल रहा कोई सुराग, 5 साल पहले सेजल भी हुई थी गायब

अपहृत समझकर जिसे ढूंढ रही थी बोकारो पुलिस, प्रेमी संग हुई थी फरार, 9 महीने बाद हरियाणा में मिली

TAGGED:

WOMEN PROTEST MARCH IN BOKARO
CRIME AGAINST WOMEN IN JHARKHAND
WOMEN MISSING IN BOKARO
बोकारो में महिलाओं का आक्रोश जुलूस
ISSUE OF WOMEN SAFETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.