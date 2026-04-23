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रात के अंधेर में KNH में धरने पर क्यों बैठी महिला समिति, मांगें नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

अखिल भारतीय जनवादी महिला मोर्चा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सरकार को दी चेतावनी.

Women Protest Against Shifting KNH OPD
KNH की OPD शिफ्टिंग का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:48 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के एकमात्र महिला अस्पताल केएनएच को आईजीएमसी शिफ्ट किए जाने के विरोध में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अखिल भारतीय जनवादी महिला मोर्चा ने केएनएच से गायनी ओपोडी और वार्ड को शिफ्ट करने के विरोश में अस्पताल परिसर मे 24 घंटे का धरना शुरू किया है. महिलाएं अपने छोटे बच्चे के साथ अस्पताल परिसर मे धरने पर बैठी हैं. ओए उनकी मांग है कि कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी ना शिफ्ट किया जाए.

KNH में जनवादी महिला समिति का धरना

ETV भारत की टीम ने बुधवार रात को मौके पर जाकर धरने पर बैठी महिलाओं की हकीकत जानी और उनसे बात की. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव फालमा चौहान ने कहा कि, "गायनी और प्रसूति विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग-अलग करना मरीजों के साथ अन्याय है. 102 साल पुराने इस ऐतिहासिक अस्पताल में ब्लड बैंक, इमरजेंसी, ओटी और लैब जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं. सरकार का यह कहना कि यहां मशीनें पुरानी हैं, पूरी तरह तर्कहीन है. अगर मशीनें पुरानी थीं तो उन्हें बदला जाना चाहिए था, न कि ओपीडी को ही यहां से शिफ्ट कर दिया जाता."

KNH की OPD शिफ्टिंग का विरोध (ETV Bharat)

​इसके साथ ही फालमा चौहान ने सरकार पर आरोप लगाया कि, महिलाओं पर भारी-भरकम 'यूजर चार्ज' थोप दिए गए हैं और अस्पताल में खान-पान की वस्तुओं के साथ ही अन्य दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि, इस मुद्दे पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से भी बात की गई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. उन्होंने कहा कि सरकार जिद पर अड़ी है और आनन-फानन में इस ओपीडी को शिफ्ट किया गया है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

KNH की OPD शिफ्टिंग का विरोध

फालमा चैहान ने सरकार को चेतावनी दी है कि, यदि यह जनविरोधी निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा. वर्तमान में चल रहे 24 घंटे के धरने और रात्रि पड़ाव के बाद, समिति ने आगामी 30 अप्रैल को आईजीएमसी (IGMC) में एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी सरकार ने अपने आदेश वापस नहीं लिए, तो महिलाओं का यह हुजूम सचिवालय की ओर कूच करेगा और वहां घेराव किया जाएगा.

IGMC में KNH की OPD शिफ्ट करना गलत

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष रंजना जरेट ने कहा कि, "महिला अस्पताल की ओपीडी को आईजीएमसी शिफ्ट करना गलत है. इससे महिलाओ को परेशानी उठानी पड़ रही है. महिलाओं की मांग है कि KNH में नए भवन का निर्माण जल्द किया जाए और सभी आधुनिक सुविधाएं इसी परिसर में प्रदान की जाएं ताकि मरीजों को भटकना न पड़े."

फैसला वापस लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

इसके अलावा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की शिमला जिला अध्यक्ष हिमी देवी ने कहा कि, यह अस्पताल अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है, लेकिन हाल में ही हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केएनएच की एक ओपीडी को आईजीएमसी में शिफ्ट करने की बात की है, यह फैसला सरासर गलत है. आईजीएमसी पहले से ही ओवर लोड है. केएनएच में एक ही छत के नीचे प्राइवेसी के तहत जच्चा-बच्चा का इलाज होता था. वहां मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

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