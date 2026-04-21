खेलगांव में ओरिएंट क्राफ्ट के गेट के बाहर महिला कर्मियों का प्रदर्शन, 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज
रांची में ओरिएंट क्राफ्ट की महिला कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है. जिसके खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया.
Published : April 21, 2026 at 11:54 AM IST
रांचीः खेलगांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज महिला कर्मचारियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा. बड़ी संख्या में महिला कर्मियों ने काम करने से इनकार करते हुए प्लांट गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया.
घटनास्थल पर खेलगांव पुलिस तैनात
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही खेलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने में जुट गई. खेलगांव थाना प्रभारी अभिषेक राय ने बताया कि प्लांट गेट पर महिलाओं के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और ट्रैफिक पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है.
प्रबंधन ने सोमवार तक सैलरी देने का किया वादा
उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिला कर्मियों और कंपनी प्रबंधन दोनों पक्षों से बातचीत की है. कंपनी प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अगले सोमवार तक सभी कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस फैक्ट्री में कुल 2400 कर्मचारी हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत महिलाएं हैं. जबकि करीब 40 प्रतिशत महिला कर्मी वेतन भुगतान से पहले काम शुरू करने को तैयार नहीं हैं.
क्या कहा थाना प्रभारी ने
थाना प्रभारी अभिषेक राय ने कंपनी प्रबंधन के हवाले से बताया कि प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आंदोलन का कोई स्पष्ट नेतृत्व सामने नहीं आ रहा है. एहतियात के तौर पर प्लांट परिसर के आसपास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर रांची के खेलगांव में ओरिएंट क्राफ्ट को स्थापित किया गया था. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला. कोरोना काल के दौरान ऑर्डर नहीं मिलने से कंपनी के उत्पादन पर असर पड़ा था. पिछले दिनों अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण निर्यात में भारी गिरावट से भी उत्पादन पर असर पड़ा. इस प्लांट में अमेरिका के लिए द क्रू, पोलो और डिक्स के रेडीमेड गारमेंट भी तैयार किए जाते हैं.
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