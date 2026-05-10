फिरोजाबाद में सांसद आवास के बाहर प्रदर्शन; महिलाओं ने की नारेबाजी, पुलिस बल रहा तैनात
भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मुन्नी देवी और अनुपम शर्मा ने कहा कि हम लगातार विपक्षी नेताओं का घेराव करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 4:30 PM IST
फिरोजाबाद : जिले में रविवार को सपा सांसद के आवास के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया. "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" को लेकर विपक्ष के रुख पर महिलाओं ने नाराजगी जताई. इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी भी की. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल तैनात रहा.
भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मुन्नी देवी और अनुपम शर्मा ने कहा कि हम लगातार विपक्षी नेताओं का घेराव करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' देश की महिलाओं को नई पहचान और सम्मान देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते इसका विरोध कर रहा है.
उन्होंने कहा कि जो दल महिलाओं को उनका अधिकार देने के खिलाफ हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा महिलाओं के अधिकारों को दबाने का काम करता आया है. अब जब महिलाओं को संसद और विधानसभा में मजबूत भागीदारी मिलने जा रही है तो विपक्ष बौखला गया है.
प्रदर्शन की सूचना पर सांसद आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस प्रदर्शन में भाजपा की महिला कार्यकर्ता डॉ. अनुपम शर्मा, नीलम दिवाकर, रामनरेश कटारा, भाजपा नगर अध्यक्ष शिवम दीक्षित समेत बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं.
इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार का कहना है कि सांसद के आवास पर प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस सुरक्षा कारणों से मौके पर गई थी. कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं थी.
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