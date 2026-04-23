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शराब दुकानों के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं, कार्रवाई नहीं हुई तो तालाबंदी की चेतावनी

भोपाल के अरेरा कालोनी में आर्य समाज मंदिर के पास शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया प्रदर्शन.

Women protest liquor shops bhopal
शराब दुकानों के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में अवैध और संवेदनशील क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों के खिलाफ विरोध अब उग्र होता जा रहा है. गुरुवार को अरेरा कालोनी में आर्य समाज मंदिर के पास स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय रहवासी और बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं. खास बात यह रही कि इस आंदोलन को कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा नेताओं का भी समर्थन भी मिला, जिससे मामला और गरमा गया.

मंदिर के पास ठेका, लोगों में नाराजगी

दरअसल अरेरा कालोनी में आर्य समाज मंदिर से महज 40 मीटर दूरी पर संचालित शराब दुकान को लेकर पिछले एक साल से विरोध जारी है. रहवासियों का कहना है कि धार्मिक स्थल के इतने करीब शराब दुकान का संचालन सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे क्षेत्र का माहौल भी प्रभावित हो रहा है.

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शराब दुकानों के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

महिलाओं ने बनाया मोर्चा, चेतावनी दी

बता दें कि इस प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद दुकान पर ताला बंदी करेंगी. इस दौरान क्षेत्रीय नागरिकों का आक्रोश भी साफ नजर आया. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले में कई बार जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को शिकायत दी जा चुकी है. यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मौके का निरीक्षण कर दुकान हटाने के निर्देश भी दिए थे. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

राजनीतिक समर्थन से बढ़ा दबाव

कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में भाजपा के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. पार्षद शिखा मोनू गोहिल सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की. रहवासियों ने साफ कहा है कि यदि जल्द ही शराब दुकान नहीं हटाई गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी.

शराब दुकानों को लेकर शहरभर में बढ़ रहा विरोध

बता दें कि भोपाल शहर के अन्य इलाकों में भी शराब दुकानों के खिलाफ विरोध जारी है. भेल के ऋषिपुरम अवधपुरी में 18 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है. वहीं कोलार रोड स्थित मंदाकिनी चौराहे पर ठेका शिफ्टिंग का विरोध हो रहा है, जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है. जबकि सेमराकलां, ईंटखेड़ी और प्रोफेसर कालोनी में महिला पालीटेक्निक के पास से शराब दुकान हटाने को लेकर लोग आंदोलन कर चुके हैं.

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