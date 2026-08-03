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कोरबा में शराब दुकान का मुद्दा गरमाया, महिलाओं ने किया विरोध, दिग्गज नेता हुए आमने-सामने, जुबानी जंग तेज

इन विवादों के बीच एक और रामपुर शराब दुकान जिसकी शिफ्टिंग शहर से दूर की जानी थी, उसका मामला भी लटकता हुआ दिख रहा है. फिलहाल इस विषय में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है.

दरअसल, बरबसपुर में आबकारी विभाग ने सर्वे का काम किया गया ऐसी बात सामने आई थी. स्थानीय लोगों के अनुसार किराए पर दुकान लेने की बात भी तय हुई थी. शराब दुकान खोले जाने की खबर जैसे ही महिलाओं को मिली वो इसका विरोध करने लगीं. प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का भी समर्थन मिला. महिलाओं की मानें तो भाजपा शासन काल में गृह मंत्री रहे ननकी राम कंवर ने भी शराब दुकान का विरोध किया. अब जब विरोध की बात आबकारी विभाग और आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन तक पहुंची, तब उन्होंने महिलाओं का साथ देने की बात कही है.

कोरबा: नई शराब दुकानों के खोले जाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. शराब दुकानों के खोले जाने को लेकर दिग्गज नेता आमने-सामने हैं. शराब दुकानों के खोले जाने के विरोध में महिलाएं पहले ही आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं. जिसके बाद वर्तमान और पूर्व मंत्री के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.





बरबसपुर में शराब दुकान का हो रहा है विरोध

शहर के ठीक बाहर लगभग अंतिम छोर पर स्थित बरबसपुर में आबकारी विभाग की एक दुकान प्रस्तावित थी. आंदोलन करने वाली महिलाओं का कहना है कि इस शराब दुकान को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है. एक मकान मालिक से किराए पर दुकान लेने के बाद भी हो चुकी है.

स्थानीय महिला का आरोप

स्थानीय निवासी गायत्री मिरी कहा, ''हम महिलाएं लगातार शराब दुकान का विरोध करती आ रही हैं. हमें ननकी राम कंवर और जयसिंह अग्रवाल का भी समर्थन मिला है. हम यहां किसी हाल में शराब दुकान नहीं खोलना देंगे. स्थानीय निवासी जिसने किराए पर दुकान देने की बात कही है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं. जब तक वह भी शराब दुकान खोलने का विरोध नहीं करता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हम किसी हाल में यहां शराब दुकान नहीं खोलना देंगे, इससे आसपास का माहौल खराब होगा. हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले के पास कोई भी शराब दुकान संचालित हो.''





पूर्व मंत्री ने किया तीखा प्रहार

प्रदर्शनकारी महिलाओं को समर्थन देने पहुंचे पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा, ''पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर भी शराब दुकान का विरोध कर चुके हैं. यह क्षेत्र ननकी राम कंवर का भी क्षेत्र रहा है, 2008 से मैं भी 15 साल यहां विधायक रहा हूं और अभी लखन लाल देवांगन यहां के विधायक और मंत्री हैं. उन्होंने जब चुनाव लड़ा तब यहां की जनता से बहुत से वादे किए. जिसमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया.''

जब से उनको आबकारी विभाग मिला है, तब से वह पैसों के लिए बेचैन हैं. पूरे प्रदेश में दारू दुकान खुलवा रहे हैं. बयान भी देते हैं कि हमारा काम है पूरे प्रदेश की जनता को अच्छी क्वालिटी की शराब पिलाना. साथ में यह भी कहते हैं कि आबकारी विभाग से जो राजस्व हमें प्राप्त होता है, इस पैसे के माध्यम से हम महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा और अलग-अलग प्रकार के अनुदान प्रदान करते हैं. बोलने से पहले थोड़ी शर्म आनी चाहिए. आज हमारी माताएं बहनें पूरे प्रदेश में ठगी जा रहे हैं. न्याय के लिए उनको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है: जय सिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री के बयान पर वर्तमान मंत्री का पलटवार

पूर्व मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा, ''यह तो वही कहानी हो गई की कौवा कान ले गया. बरबसपुर में अभी सिर्फ आबकारी विभाग के अधिकारी स्थान देखने गए थे. वहां शराब दुकान खोलने का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. जो बहनें वहां जबरदस्ती धरना प्रदर्शन में बैठ गई थीं, उनको मुझसे बात करनी चाहिए थी. आबकारी विभाग मेरे पास है, अगर माताएं-बहनें नहीं चाहती हैं कि शराब दुकान खुले तो नहीं खुलेगी.

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