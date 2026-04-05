ETV Bharat / state

काशीपुर में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का जोरदार हंगामा, बंद कराने की उठी मांग

शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: काशीपुर के बाजपुर रोड पर चैती चौराहे के समीप हाल ही में खुली देशी-विदेशी शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. देर शाम बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर एकत्रित हुईं और जोरदार प्रदर्शन करते हुए दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की. इस दौरान मौके का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा. सूचना मिलते ही आबकारी विभाग के निरीक्षक देवराज चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिहायशी इलाके के पास शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब हो जाएगा. उनका कहना था कि इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आबकारी निरीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्पष्ट रूप से दुकान को बंद कराने की मांग की गई. महिलाओं का कहना था कि आसपास धार्मिक स्थल मौजूद हैं और ऐसे स्थान के पास शराब की दुकान खोलना पूरी तरह अनुचित है. शराब की दुकान के खिलाफ महिलाएं मुखर (Video-ETV Bharat)