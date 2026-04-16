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जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में रात में भी धरने पर बैठी महिलाएं, शराब की दुकान खोलने का कर रही विरोध

सराज विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं शराब ठेका खोले जाने का विरोध कर रही हैं.

सराज में धरने पर बैठी महिलाएं
सराज में धरने पर बैठी महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:57 PM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा सराज क्षेत्र में महिलाएं रात में भी धरने पर बैठी है. इन महिलाओं की मांग है कि बस्सी पंचायत में जो शराब की दुकान अलॉट की गई है, वहां शराब का ठेका नहीं खुलनी चाहिए. इसके विरोध में वे तीन रातों से धरने पर बैठी हुई है. वहीं, अब इन महिलाओं को युवा मंडल का भी समर्थन मिल रहा है.

गौरतलब है कि सरकार द्वारा सराज विधानसभा क्षेत्र के बस्सी पंचायत में एक शराब की दुकान अलॉट की गई है, जिसके विरोध में बस्सी पंचायत की महिला मंडल उतर आई है. ये महिलाएं नहीं चाहती कि उनकी पंचायत में कोई शराब की दुकान खुले. इसके खिलाफ महिलाओं के दल ने बीते 25 दिसंबर 2025 को एसडीएम गोहर को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने शराब की दुकान आवंटित कर दी, जिसके बाद महिलाओं ने प्रदर्शन जारी रखा है.

वहीं, महिलाओं का विरोध को देखते हुए ठेकेदार ने 10 किलोमीटर दूर फंगयार में उस शराब की दुकान को खोलने का निर्णय लिया, लेकिन महिला मंडल अपनी पंचायत में कोई भी शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रही हैं. वीरवार को महिलाओं ने टिक्कर और फंगयार में दिन और रात में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है. वहीं, इन प्रदर्शन पर बैठी महिला मंडल को युवक मंडल का साथ मिला है. अब दोनों मंडल ने दोनों दुकानो पर ताला जड़ दिया है. ताकि शराब न पहुंच पाए और रात दिन दूकान के बाहर पहरा देने के लिए धरने पर बैठ गए हैं.

ये भी पढ़ें: 'रोजगार चाहिए, शराब नहीं', नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र में सड़क पर उतरी महिलाएं

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