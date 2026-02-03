ETV Bharat / state

ललितपुर में महिलाओं का उग्र प्रदर्शन; शराब की दुकान से पेटियां निकालीं, सड़क पर फेंककर लगाया जाम

पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है.

ललितपुर में महिलाओं का उग्र प्रदर्शन
ललितपुर में महिलाओं का उग्र प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 8:03 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 9:15 PM IST

ललितपुर : कोतवाली महरौली क्षेत्र और सदर कोतवाली ललितपुर में मंगलवार को शराब दुकानों के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन उग्र हो गया. आरोप है कि महिलाओं ने देसी शराब की दुकान से पेटियां निकाल लीं और ललितपुर-महरौनी मुख्य मार्ग पर फेंक कर नष्ट कर दीं. इस दौरान महिलाओं ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया. काफी देर हंगामे के बाद महरौनी, खितवांस और मुख्यालय से भी भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई.

दरअसल, पूरा मामला कोतवाली महरौली क्षेत्र के खितवास का है. आरोप है कि ग्रामीण अंचलों में शराब की दुकानें बहुतायत संख्या में खोली गईं हैं. इन दुकानों को या तो घनी आबादी के बीच, गांव के समीप और स्कूलों के पास खोल दिया गया है. इनमें मानकों की अनदेखी किये जाने का बड़ा आरोप पूर्व से ही लगता रहा है.

ललितपुर में महिलाओं का उग्र प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)

खितवांस में मंगलवार को महिलाओं ने देसी शराब की दुकान की पेटियों को उठाकर बीच सड़क पर फेंककर नष्ट कर दिया. वहीं अंग्रेजी शराब की दुकान में भी रखी शराब को भी सड़क पर फेंक दिया. उग्र होते प्रदर्शन को देख पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया.

वहीं दूसरी ओर मुख्यालय स्थित घंटाघर पर थाना जाखलौन क्षेत्र के ग्राम जीरोंन में रहने वाली महिलाओं ने मंगलवार को जाम लगाकर प्रदर्शन किया. सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया और कड़ी मशक्कत कर जाम खुलवाया.

महिलाओं का आरोप है कि गांव में शराब की बिक्री हो रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है. यहां शराबियों का जमघट लगा रहता है, जिससे महिलाओं, बालिकाओं को आने-जाने में भारी परेशानियां उठानी पड़ती है. स्कूली बच्चों को विद्यालय जाने में भी असुविधा होती है. महिलाओं ने दुकान को बंद कर अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग उठाई है.

पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने बताया कि महिलाओं ने शराब के ठेके से बोतलों को फेंका है. इस मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. वहीं कोतवाली प्रभारी महरौनी राजा दिनेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी.

