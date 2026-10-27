रांची में धूल से परेशान महिलाओं ने 6 घंटे सड़क पर किया प्रदर्शन, कंपनी के आश्वासन पर खुला जाम
रांची में सड़क निर्माण कार्य के दौरान उड़ती धूल से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : October 27, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:21 PM IST
रांची: मुरी गोला सड़क निर्माण कार्य के दौरान उड़ती धूल से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने मंगलवार को सिंगपुर मोड़ पर करीब 6 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सड़क के दोनों ओर आवागमन रोक दिया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
जिसके बाद जिला प्रशासन के काफी समझाने-बुझाने के बाद सड़क निर्माण कंपनी का एक प्रतिनिधि मौके पर पहुंचा. उसने धूल पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकर से सड़क पर छिड़काव कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद महिलाएं जाम हटाने के लिए राजी हुईं और आवागमन फिर से बहाल हो पाया.
निर्माणाधीन सड़क पर उड़ती धूल से बढ़ी परेशानी
ग्रामीण महिलाओं के मुताबिक, मुरी-गोला सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से लगातार धूल उड़ती है. इससे सड़क से गुजरने वाले लोगों के साथ आसपास रहने वाले ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
महिलाओं का कहना है कि इसी सड़क के आसपास अस्पताल, लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित हैं. ऐसे में मरीजों को भी आने-जाने में परेशानी होती है. ग्रामीणों ने आशंका जताई कि लगातार उड़ती धूल से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद समाधान नहीं
ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर पानी का छिड़काव कराने के लिए उन्होंने पहले भी संबंधित अधिकारियों को सूचना दी थी. उनके मुताबिक, बीडीओ, सीओ और गश्ती पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. महिलाओं ने सड़क निर्माण कार्य के तरीके पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि जगह-जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. उन्होंने निर्माण कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने की मांग की.
10 सूत्री मांगों को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अधूरी सड़क का निर्माण जल्द पूरा कराने और 24 घंटे में कम से कम चार बार पानी का छिड़काव कराने की मांग की. इसके अलावा भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और गति सीमा लागू करने की मांग उठाई. महिलाओं ने अस्पताल, लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के आसपास धूल नियंत्रण की विशेष व्यवस्था करने तथा स्कूलों और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की. सड़क पर डाली गई मिट्टी और धूल का उचित प्रबंधन करने के साथ जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए धूल प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर भी जोर दिया गया.
मांगों में सड़क निर्माण कंपनी की जवाबदेही तय करना, त्योहारों से पहले विशेष सफाई एवं धूल नियंत्रण अभियान चलाना और समयसीमा के साथ प्रशासनिक निरीक्षण का लिखित आश्वासन देना भी शामिल है.
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