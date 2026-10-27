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रांची में धूल से परेशान महिलाओं ने 6 घंटे सड़क पर किया प्रदर्शन, कंपनी के आश्वासन पर खुला जाम

धूल से परेशान महिलाओं का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांची: मुरी गोला सड़क निर्माण कार्य के दौरान उड़ती धूल से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने मंगलवार को सिंगपुर मोड़ पर करीब 6 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सड़क के दोनों ओर आवागमन रोक दिया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

जिसके बाद जिला प्रशासन के काफी समझाने-बुझाने के बाद सड़क निर्माण कंपनी का एक प्रतिनिधि मौके पर पहुंचा. उसने धूल पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकर से सड़क पर छिड़काव कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद महिलाएं जाम हटाने के लिए राजी हुईं और आवागमन फिर से बहाल हो पाया.