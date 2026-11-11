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भाई दूज पर हमीरपुर बस स्टैंड में उमड़ी महिलाओं की भीड़, सुक्खू सरकार के फैसले की जमकर सराहना

हमीरपुर बस स्टैंड में उमड़ी महिलाओं की भीड़. ( ETV Bharat )

हमीरपुर: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का त्योहार बुधवार को हमीरपुर जिला में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. त्योहार के अवसर पर हमीरपुर बस स्टैंड में भी खूब रौनक देखने को मिली. सुबह से ही बस स्टैंड पर महिलाओं और यात्रियों की आवाजाही लगी रही. जिला की महिलाओं ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा का जमकर लाभ उठाया.

भाई दूज पर बस स्टैंड में उमड़ी महिलाओं की भीड़