भाई दूज पर हमीरपुर बस स्टैंड में उमड़ी महिलाओं की भीड़, सुक्खू सरकार के फैसले की जमकर सराहना
भाइयों को छुट्टी मिलने से बहनों के चेहरे खिले, HRTC की मुफ्त बस सुविधा का भी महिलाओं ने उठाया भरपूर लाभ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:57 PM IST
हमीरपुर: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का त्योहार बुधवार को हमीरपुर जिला में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. त्योहार के अवसर पर हमीरपुर बस स्टैंड में भी खूब रौनक देखने को मिली. सुबह से ही बस स्टैंड पर महिलाओं और यात्रियों की आवाजाही लगी रही. जिला की महिलाओं ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा का जमकर लाभ उठाया.
भाई दूज पर बस स्टैंड में उमड़ी महिलाओं की भीड़
वहीं, इस बार भाई दूज पर भाइयों के लिए भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. महिलाओं ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से भाई दूज का त्योहार और भी खास बन गया है. उनका कहना था कि पहले कई बार भाइयों के काम पर जाने की मजबूरी के चलते बहनों को निर्धारित समय से पहले ही तिलक करना पड़ता था. कई बार तो भाई-बहन एक साथ त्योहार नहीं मना पाते थे, लेकिन इस बार छुट्टी होने से परिवार के सदस्यों को एक साथ त्योहार मनाने का अवसर मिला.
महिलाओं ने की सुक्खू सरकार के फैसले की सराहना
स्थानीय महिला कंचन शर्मा ने कहा कि, आज भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है. इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भाइयों को भी छुट्टी दी गई है. पहले छुट्टी नहीं होने के कारण कई बार भाइयों को काम पर जाने से पहले ही तिलक लगाना पड़ता था. कई बार समय की कमी के कारण त्योहार की परंपराएं भी पूरी तरह नहीं निभा पाते थे. लेकिन, इस बार भाइयों को छुट्टी मिलने से बहनों को उनके साथ बैठकर खुशी-खुशी भाई दूज मनाने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह फैसला सराहनीय है और इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं.
वहीं, स्थानीय महिला उषा चौहान ने कहा कि, भाई दूज का त्योहार इस बार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है. एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है, जिसका महिलाएं भरपूर लाभ उठा रही हैं. इससे महिलाओं को अपने भाइयों के घर पहुंचने और परिवार के साथ त्योहार मनाने में काफी सुविधा मिली है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भाई दूज पर भाइयों के लिए भी छुट्टी घोषित करना एक अच्छा कदम है. इससे बहनों और भाइयों को एक साथ त्योहार मनाने का अवसर मिला है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया.
इस बार अधूरे नहीं, पूरे परिवार के साथ भाई दूज
इस बार हमीरपुर में भाई दूज पर दोहरी खुशी देखने को मिली. एक ओर महिलाओं ने एचआरटीसी की मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाया. वहीं, दूसरी ओर भाइयों को छुट्टी मिलने से बहनों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिला. बस स्टैंड की रौनक और महिलाओं की प्रतिक्रियाओं से साफ नजर आया कि इस बार भाई दूज को लेकर खासा उत्साह रहा.
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