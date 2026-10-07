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चंडीगढ़ में रामायण के मंच पर दिखेगी नारी शक्ति, AI और डिजिटल तकनीक से सजेगा मंच

चंडीगढ़ः एक ही मंच पर छह महीने की नन्ही बच्ची से लेकर 83 साल की दादी तक रामायण के पात्रों को जीवंत करती नजर आएंगी. उनके साथ छात्राएं, गृहिणियां, शिक्षक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईटी प्रोफेशनल, कारोबारी और रिटायर्ड महिलाएं भी अभिनय करेंगी. पीरमुछल्ला स्थित चिनार होम्स में 11 से 20 अक्टूबर तक होने वाली पांचवीं महिला रामलीला में 108 से अधिक महिलाएं मंच पर उतरेंगी.

युवा पीढ़ी को रामायण से जोड़ने का प्रयासः इस बार रामलीला को पारंपरिक मंचन से आगे ले जाने की तैयारी है. प्रस्तुति में एआई, डिजिटल तकनीक, आधुनिक लाइटिंग, साउंड और डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा. आयोजकों का कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल खासतौर पर युवा पीढ़ी को रामायण से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि जेन जी के बीच भी इसके संदेश को नए अंदाज में पहुंचाया जा सके.

रात 8 से 11 बजे तक होगा आयोजनः 11 से 20 अक्टूबर तक रोजाना रात 8 से 11 बजे तक होने वाली इस महिला रामलीला में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजकों के लिए इस बार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक ही मंच पर अलग-अलग पीढ़ियों की महिलाएं रामायण की कथा को अपनी आवाज और अभिनय के जरिए सामने रखेंगी.

2022 शुरू हुई थी पहलः जड़ों से जुड़ो संस्था की ओर से आयोजित इस रामलीला का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे. कार्यक्रम का पोस्टर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जारी किया गया. आयोजकों ने बताया कि यह पहल 2022 में शुरू हुई थी और अब अपने पांचवें मंचन तक पहुंच गई है.

मंच पर दिखेगा समाज का हर वर्गः इस रामलीला की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि सभी किरदार महिलाएं निभाएंगी. मंच पर समाज के अलग-अलग वर्गों और उम्र की महिलाओं की भागीदारी होगी. छात्राओं और गृहिणियों के साथ शिक्षक, नौकरीपेशा महिलाएं, व्यापारी, रियल एस्टेट से जुड़े लोग, सीए, आईटी विशेषज्ञ, वकील और सेवानिवृत्त महिलाएं भी अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आएंगी.

प्रतिभा किसी सीमा में बंधी नहीं होती: आयोजकों ने दिव्यांग बेटियों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी मंच का हिस्सा बनाया है. इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रतिभा किसी उम्र, पेशे या शारीरिक स्थिति की सीमा में बंधी नहीं होती.

रामायण के साथ सामाजिक मुद्दों पर भी संदेश: इस बार मंचन में रामायण की कथा के साथ आज के समय से जुड़े सामाजिक मुद्दों को भी जगह दी जाएगी. मानसिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों को सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से सामने लाने की तैयारी है. यानी दर्शकों को रामायण के प्रसंगों के साथ वर्तमान समाज की चुनौतियों से जुड़े संदेश भी देखने-सुनने को मिलेंगे.

बधिर दर्शकों के लिए साइन लैंग्वेज की व्यवस्था: आयोजन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बधिर दर्शकों का भी ध्यान रखा गया है. उनके लिए साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, जो सांकेतिक भाषा के माध्यम से मंच पर चल रहे संवाद और घटनाक्रम को समझाने में मदद करेंगे.

डिजिटल प्रसारण से करोड़ों तक पहुंचने की तैयारी: रामलीला का लाइव प्रसारण कई डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा. इनमें जियो, एयरटेल, टाटा, गूगल टीवी, ओटीटी प्रीमियम लाइव, डेन टीवी, डिश वॉचो, डिट्टो टीवी और फास्टवे केबल्स शामिल हैं. यह प्रसारण चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा. आयोजकों को उम्मीद है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिये कार्यक्रम की संभावित पहुंच 40 से 50 करोड़ भारतीयों तक हो सकती है.

बेटियों की प्रतिभा को मिलेगा मंचः ‘जड़ों से जुड़ो’ की अध्यक्ष और पंजाब भाजपा की प्रदेश सचिव एकता नागपाल ने कहा कि "यह आयोजन केवल रामलीला का मंचन नहीं है, बल्कि बेटियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास, संस्कार और नेतृत्व क्षमता को सामने लाने का प्रयास है. नई पीढ़ी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़े, लेकिन अपनी संस्कृति, जड़ों और पारिवारिक मूल्यों से उसका जुड़ाव बना रहे."