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काशी में 16वें कवियित्री सम्मेलन में हास्य-व्यंग्य की फुहार; यूपी की महिला कवियों का काव्य पाठ

सभी कवयित्रियों को उपहार और प्रमाणपत्र प्रदान किया गया. कवयित्रियों को चार-चार मिनट का समय दिया गया था.

काशी में 16वें कवियित्री सम्मेलन में हास्य-व्यंग्य की फुहार.
काशी में 16वें कवियित्री सम्मेलन में हास्य-व्यंग्य की फुहार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 7:04 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: काशी की पवित्र भूमि पर महिलाओं की आवाज को बुलंद करते हुए कवयित्री सम्मेलन का आयोजन हुआ. बौद्धायन सोसाइटी सारनाथ और इंस्टीट्यूट ऑफ फाईन आर्ट्स वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में 16वें कवयित्री सम्मेलन का में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में हुआ. पाणिनि कन्या महाविद्यालय की बालिकाओं के मंगलाचरण के बाद 6 विशिष्ट विभूतियों का विशेष सम्मान हुआ.

आयोजक और कवियत्री डॉ. मंजरी ने बताया कि सुचरिता गुप्ता लोकगायिका वाराणसी, डॉ. शुभदा पांडेय साहित्यकार आगरा, डॉ. प्रज्ञा शुक्ला प्रबंधक विमानपत्तन वाराणसी, डॉ. छिमी डोलकर, प्राकृतिक चिकित्सक तिब्बती संस्थान, डॉ. अभ्रदिता मैत्रा बैनर्जी सुगम संगीत कोलकाता, दीक्षा पांडेय एसआई, आशापुर चौकी को सम्मानित किया गया है. सभी को दुपट्टा, कमलगट्टे की माला, मान पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया.

मुख्य अतिथि तिब्बती संस्थान की कुलसचिव डॉ. सुनीता चंद्रा सहित अन्य विशिष्ट जन मौजूद रहे. स्थानीय और अन्य प्रदेशों से आईं 23 कवयित्रियों ने काव्यपाठ में भाग लिया. अध्यक्षता आगरा की साहित्य संगीत कला की त्रिवेणी वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. शुभदा पांडेय ने किया. 2011 से निरंतर गतिमान यह काशी का पहला कवयित्री सम्मेलन है, जो पिछले 15 वर्षों से निरंतर हो रहा है.

16वें महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए फ्लायर, बीते वर्षों की झलकियां भी लगाई गई थीं. जिसमें काशी की इस महत्वपूर्ण कवयित्री सम्मेलन की यात्रा को दर्शाया गया. यह नए पुराने सभी कवयित्रियों के आकर्षण का केंद्र रहीं. सेल्फी प्वाइंट ही बन गई थीं. सभी ऐतिहासिक पल से अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे.

बौद्धायन सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. श्रद्धानंद भी मौजूद रहे. कवयित्रियों द्वारा एक से बढ़कर एक श्रृंगार, वियोग, आध्यात्म, हास्य व्यंग्य अनेक विधाओं में गीत, गजल, छंद,कविता, दोहों की शानदार प्रस्तुतियों ने सबको आकर्षित किया.

नारी शक्ति की साहित्यिक सोच और आवाज पुरजोर मुखर हुई. एक और नवाचार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बना दिया जब सभी कवयित्रियों का कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट गणमान्य लोगों ने दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया.

सभी कवयित्रियों को उपहार और प्रमाणपत्र प्रदान किया गया. सभी कवयित्रियों को चार-चार मिनट का समय दिया गया था. समय और अनुशासन बनाए रखने के लिए टाइमर का प्रयोग किया गया, जो आनंददायक रहा. अंत्योदय दिवस को भी स्मरण किया गया.

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