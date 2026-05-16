पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा, व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का मांगा वरदान
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वट सावित्री व्रत पूजन विधि विधान से संपन्न हुआ.व्रती महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 3:48 PM IST
एमसीबी : ज्येष्ठ अमावस्या के पावन अवसर पर शनिवार को नगर पंचायत जनकपुर सहित पूरे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया. सुबह से ही वट वृक्ष स्थलों पर सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ी. सोलह श्रृंगार से सजी महिलाओं ने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए विधि-विधान से वट वृक्ष की पूजा-अर्चना की.
क्या है धार्मिक मान्यता ?
धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इसी आस्था के साथ महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा की तथा कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की.पूजा के दौरान महिलाओं ने सत्यवान-सावित्री की कथा का श्रवण एवं पाठ किया. कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंगल गीत गाए.
रीति रिवाज के साथ किया पूजन
पूजन के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए एक-दूसरे को पूजा में उपयोग किए जाने वाले पंखे से खोइछा दिया. सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्य की कामना की. पूजा संपन्न होने के बाद महिलाओं ने परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण और उत्साह का माहौल देखने को मिला.
पारंपरिक परिधानों और आभूषणों से सजी महिलाओं ने पूरे भक्ति भाव से पूजा संपन्न की. महिलाओं ने बताया कि यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का प्रतीक है. महिलाओं ने परिवार की खुशहाली, संतान की उन्नति और पति की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना की.स्थानीय महिला नीलिमा चतुर्वेदी ने बताया कि वट सावित्री व्रत सनातन परंपरा और नारी शक्ति का प्रतीक है.
पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, त्याग और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे.तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा-अर्चना कर सुहाग सामग्री, फल-फूल और प्रसाद अर्पित करती हैं तथा पति की मंगल कामना करती हैं- नीलिमा चतुर्वेदी, व्रती महिला
वहीं पुरोहित रामकृष्ण उपाध्याय ने बताया कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है.इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करना है.
सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए थे, जिसके कारण यह व्रत भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है.इस अवसर पर महिलाओं ने कथा श्रवण, पूजन और हवन कर ईश्वर से परिवार के कल्याण की प्रार्थना की- रामकृष्ण उपाध्याय, पुरोहित
खैरागढ़ में भी व्रती महिलाओं ने की पूजा
खैरागढ़ में भी सुबह से लेकर दोपहर तक पूजा स्थलों पर महिलाओं का आना-जाना लगा रहा.महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर समाज में पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया. पूरे दिन क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं और महिलाओं में वट सावित्री व्रत को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला. धार्मिक मान्यताओं और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा यह पर्व महिलाओं की अटूट श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनकर एक बार फिर भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाता नजर आया.
पूजन के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधा और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की. वातावरण भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और धार्मिक आस्था से सराबोर नजर आया। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा कर धार्मिक कथा भी सुनी.
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