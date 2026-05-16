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पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा, व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का मांगा वरदान

पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एमसीबी : ज्येष्ठ अमावस्या के पावन अवसर पर शनिवार को नगर पंचायत जनकपुर सहित पूरे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया. सुबह से ही वट वृक्ष स्थलों पर सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ी. सोलह श्रृंगार से सजी महिलाओं ने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए विधि-विधान से वट वृक्ष की पूजा-अर्चना की.





क्या है धार्मिक मान्यता ?

धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इसी आस्था के साथ महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा की तथा कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की.पूजा के दौरान महिलाओं ने सत्यवान-सावित्री की कथा का श्रवण एवं पाठ किया. कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंगल गीत गाए.

महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रीति रिवाज के साथ किया पूजन

पूजन के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए एक-दूसरे को पूजा में उपयोग किए जाने वाले पंखे से खोइछा दिया. सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्य की कामना की. पूजा संपन्न होने के बाद महिलाओं ने परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण और उत्साह का माहौल देखने को मिला.





पारंपरिक परिधानों और आभूषणों से सजी महिलाओं ने पूरे भक्ति भाव से पूजा संपन्न की. महिलाओं ने बताया कि यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का प्रतीक है. महिलाओं ने परिवार की खुशहाली, संतान की उन्नति और पति की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना की.स्थानीय महिला नीलिमा चतुर्वेदी ने बताया कि वट सावित्री व्रत सनातन परंपरा और नारी शक्ति का प्रतीक है.