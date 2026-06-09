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शिमला समर फेस्टिवल में महिलाओं ने डाली महानाटी, नशे के खिलाफ दिया सशक्त संदेश

शिमला समर फेस्टिवल में महिलाओं ने डाली महानाटी ( Etv Bharat )

शिमला: अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के दूसरे दिन मंगलवार को हिमाचली संस्कृति की पहचान महानाटी सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम बनकर उभरी. ‘MAA (Mothers Against Abuse and Addiction)’ थीम पर आयोजित विशेष महानाटी का आयोजन किया गया. इस महानाटी में शिमला के विभिन्न आईसीडीएस खंडों से आई करीब 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक साथ कदमताल करते हुए नशे के खिलाफ जनजागरूकता का संदेश दिया. शिमला माल रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने महानाटी पर न केवल हिमाचली लोक संस्कृति का रंग बिखेरा, बल्कि समाज को नशे के बढ़ते खतरे के प्रति सचेत भी किया. महानाटी से यह संदेश दिया गया कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी रहा. शिमला समर फेस्टिवल में महिलाओं ने डाली महानाटी (ETV Bharat)