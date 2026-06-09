शिमला समर फेस्टिवल में महिलाओं ने डाली महानाटी, नशे के खिलाफ दिया सशक्त संदेश
250 महिलाओं की महानाटी से गूंजा ग्रीष्मोत्सव, नशे के खिलाफ दिया सशक्त संदेश 250 महिलाओं की महानाटी से गूंजा ग्रीष्मोत्सव
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 5:43 PM IST
शिमला: अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के दूसरे दिन मंगलवार को हिमाचली संस्कृति की पहचान महानाटी सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम बनकर उभरी. ‘MAA (Mothers Against Abuse and Addiction)’ थीम पर आयोजित विशेष महानाटी का आयोजन किया गया. इस महानाटी में शिमला के विभिन्न आईसीडीएस खंडों से आई करीब 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक साथ कदमताल करते हुए नशे के खिलाफ जनजागरूकता का संदेश दिया.
शिमला माल रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने महानाटी पर न केवल हिमाचली लोक संस्कृति का रंग बिखेरा, बल्कि समाज को नशे के बढ़ते खतरे के प्रति सचेत भी किया. महानाटी से यह संदेश दिया गया कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी रहा.
प्रतिभागियों ने सामूहिक प्रस्तुति के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया. ग्रीष्मोत्सव के मंच पर जब 250 महिलाओं ने एक स्वर और एक लय में महानाटी प्रस्तुत की तो यह दृश्य आकर्षण का केंद्र बन गया. सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सरोकारों के इस अनूठे संगम ने दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी दिया.
गौरतलब है कि शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आयोजन 8 जून को हुआ, जो 12 जून तक चलेगा. अब तक रिज मैदान की सांस्कृतिक शामों तक सीमित रहने वाला यह प्रतिष्ठित उत्सव इस बार स्कूलों, खेल मैदानों, साहित्यिक मंचों और शहर के अलग-अलग हिस्सों तक अपनी पहुंच बनाएगा.
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