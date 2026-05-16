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बरगद बाबा ने लगाए बरगद के 500 पौधे, महिलाओं ने की उन वृक्षों की वट सावित्री पूजा

हजारीबाग में बरगद बाबा के लगाए गए वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाओं ने 'वट सावित्री पूजा' की.

VAT SAVITRI PUJA 2026
वट वृक्ष की पूजा करती महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 10:56 AM IST

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हजारीबागः जिला हजारीबाग के बरगद बाबा, जिनके लगाए गए पौधे वृक्ष का रूप धारण कर लिए हैं. उनके लगाए हुए पौधों के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए 'वट सावित्री पूजा' कर रही हैं. यह मान्यता है कि बरगद की उम्र सबसे अधिक होती है. यही आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो और उनके पति की उम्र लंबी हो. आपको ईटीवी भारत एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा है जिन्होंने हजारीबाग में 500 से अधिक बरगद की पौधे लगाए हैं. जो आज विराट रूप ले चुके हैं. महिलाएं इन्हीं वृक्षों की पूजा करती हैं.

बरगद बाबा ने लगभग 500 बरगद के वृक्ष लगाए

हजारीबाग के बरगद बाबा मनोज कुमार जिन्होंने 500 से अधिक बरगद के पौधे लगाए और उनकी सेवा की. आज वही पौधे विराट रूप धारण कर चुके हैं. मनोज कुमार सरकारी बी.एड कॉलेज के रिटायर्ड टीचर हैं, जिन्होंने हजारीबाग में बरगद, पीपल, पाकड़ (पाखर) के पौधे लगाने की मुहिम शुरू की. जिसमें बरगद के पौधों की संख्या अधिक है.

बरगद बाबा मनोज कुमार और स्थानीय महिलाओं के बयान (Etv Bharat)

अपने आसपास एक पौधा अवश्य लगाएंः बरगद बाबा

वट सावित्री पूजा के दिन महिलाएं उस वृक्ष की पूजा कर रही है. मनोज कुमार कहते हैं कि उन्होंने बरगद की नई पीढ़ी तैयार की है. जिसमें महिलाएं पूजा करती हैं. यह बेहद सुकून देने वाली तस्वीर है. उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि जिस वृक्ष की वो पूजा कर रही हैं उसकी रक्षा भी करें. हो सके तो अपने आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं और आसपास की सभी महिलाएं उसकी सेवा करें. तभी ईश्वर खुश होंगे और आशीर्वाद भी देंगे.

VAT SAVITRI PUJA 2026
पूजा की तैयारी करती महिलाएं (Etv Bharat)

सैकड़ों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है

वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है. इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने दांपत्य जीवन की खुशहाली और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है. यह पर्व प्राकृतिक और मानव के संबंध को दर्शाता है. सैकड़ों वर्ष से यह पूजा, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हैं.

हाल के दिनों में कई वृक्ष काट दिए गए. सेवानिवृत शिक्षक मनोज कुमार ने बीड़ा उठाया कि क्यों ना धरती को हरा भरा करें. उन्होंने बरगद को अपनी पहचान बनाया. महिलाएं वट सावित्री व्रत कर रही हैं. जरूरत है हर एक व्यक्ति को इनसे सीख लेने की. वृक्ष है तो हम हैं.

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बरगद बाबा मनोज कुमार (Etv Bharat)

जामताड़ा में वट सावित्री पूजा पर महिलाओं की उमड़ी भीड़

जामताड़ा में भी वट सावित्री पूजा को लेकर सुबह से ही सुहागन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे अपने पति के दीर्घायु की कामना को लेकर पूजा अर्चना की और वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा. बताया जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विनोद देवताओं का वास होता है और वट वृक्ष लंबी आयु का प्रतीक भी माना जाता है.

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वट सावित्री पूजा के लिए जुटी सुहागिनों की भीड़, महिलाओं ने की पति की लंबी उम्र की कामना

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बरगद बाबा मनोज कुमार
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