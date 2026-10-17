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जमेशदुपर में ढाकी की धुन पर धुनुची नृत्य, धूपदान को हाथ में लेकर महिलाएं करती हैं मां की आराधना

धुनुची नृत्य करती महिला ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: पश्चिम बंगाल का मां दुर्गा पूजा देश भर में प्रचलित है. जहां पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी पूजा का आयोजन होता है. इस पूजा में धुनुची नृत्य का खास महत्व होता है. यह नृत्य ढाकी की धुन पर होता है. बंगाल के अलावा अन्य प्रदेश में भी इस अनोखी कला को महिला-पुरुष प्रस्तुत करते हैं. हालांकि वर्तमान समय में धुनुची नृत्य कम देखने को मिलता है.

जमशेदपुर में भी आज कई ऐसी पूजा कमिटी है, जिनके द्वारा आयोजित पूजा में महिलाएं इस पुरानी कला को बखूबी निभा रही हैं. बांग्ला समुदाय के लोग आज भी धुनुची नृत्य कर मां की आराधना करते हैं. जमशेदपुर के मिलानी दुर्गा पूजा कमिटी में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं. पंडाल में मां की मूर्ति स्थापित होने बाद प्रतिदिन संध्या आरती के बाद महिलाएं धुनुची नृत्य करती हैं.