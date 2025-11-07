ETV Bharat / state

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

किले पर महिलाएं मारती हैं चप्पलें और पत्थर ( Etv Bharat )

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर के पास कपाल मोचन मेले में राजा जरासंध से संबंधित एक प्राचीन किले का टीला है, जिसे लोग मिट्टी में तब्दील हुई महल की निशानी मानते हैं. यहां एक अनोखी परंपरा है. यहां के लोग श्राप के कारण इस टीले पर जूते और पत्थर बरसाते हैं, जो राजा जरासंध के अत्याचारों का प्रतीक माना जाता है. नवविवाहिता ने दिया था जरासंध को श्रापः यह स्थान कपाल मोचन से लगभग 5 किलोमीटर दूर संधाए गांव में स्थित है. इस परंपरा का कारण यह है कि स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, राजा जरासंध एक क्रूर शासक था और वह नवविवाहित दुल्हनों की पालकी लूट लेता था और दुल्हन को एक रात के लिए अपने पास रखता था. एक बार, एक नवविवाहिता ने उससे बचने के लिए तालाब में कूदने से पहले उसे श्राप दिया था कि उसका किला मिट्टी में मिल जाएगा और उस पर जूते और पत्थर बरसाए जाएंगे. इस टीले के कारण ही गांव का नाम संधाय पड़ा है.