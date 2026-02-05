नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी, मैदान में घरेलू महिला से लेकर हाई प्रोफेशनल तक ठोक रही हैं ताल
झारखंड नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी से राज्य निर्वाचन आगोग के अधिकारी बेहद खुश हैं. कई महिला प्रत्याशी काफी पढ़ी-लिखी हैं.
Published : February 5, 2026 at 6:02 PM IST
रांचीः शहर की सरकार बनाने में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. चुनाव को लेकर इनके उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घरेलू महिला से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कई महिलाएं चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. आंकड़ों के मुताबिक पार्षद और महापौर/अध्यक्ष पद पर आठवीं से लेकर पीजी, नेट और बीएड कर चुके अभ्यर्थियों की भरमार है. हालत यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के अलावे सामान्य सीट पर भी भागीदारी निभाने महिलाएं उतरी हुई हैं.
फैशन डिजाइनर और ब्यूटीशियन हैं फातिमा
रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही फातिमा सनौजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटीशियन का कोर्स की हैं.सातवीं की पढ़ाई के बाद शादी हुई फिर उन्होंने मैट्रिक किया और प्रोफेशनल डिग्री हासिल की. इसके बावजूद उनकी चाहत पार्षद बनकर सामाजिक कार्य करने की रही है. जिसे साकार करने वे मैदान में उतर गई हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में फातिमा सनौजी कहती हैं कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ने के पीछे सोच में आया बदलाव मुख्य कारण है. इसके माध्यम से महिलाएं आगे बढ़ें यह अच्छी बात है.
8वीं पास कुसुम भी चुनावी मैदान में
वहीं आठवीं पास कर हाउस कीपिंग का काम कर रहीं कुसुम देवी वार्ड नंबर 18 से किस्मत आजमाने उतरी हैं. उनका मानना है कि घर से लेकर वह बाहर तक काम करती हैं और इसके अलावा सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं. इस चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहती हैं कि स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए वह तत्पर रहेंगी.
इंटर पास निशा भी आजमा रहीं किस्मत
इसी तरह वार्ड संख्या 4 से किस्मत आजमाने उतरी इंटर पास निशा कहती हैं कि इस चुनाव में उतरने की प्रेरणा उन्हें घर के लोगों से मिली. सामाजिक कार्य करने की इच्छा हमेशा से रही है और वह पढ़ाई के साथ-साथ पार्षद की भी जिम्मेदारी भी निभाना चाहती हैं.
आशा गुप्ता को जनता पर भरोसा
वहीं वार्ड पार्षद रहीं आशा गुप्ता एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी हैं. आशा गुप्ता की शिक्षा स्नातक तक है. उन्होंने कहा कि महिलाओं में जागरुकता आई है. इस कारण पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अब चुनाव में जमकर भागीदारी निभा रही हैं. आशा गुप्ता को उम्मीद है कि उन्हें उनके क्षेत्र में किए गए काम के आधार पर एक बार फिर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
डीयू से ग्रेजुएट दीक्षा भी चुनावी समर में
इस क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 25 से किस्मत आजमाने उतरी दीक्षा सिंह कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ योजनाबद्ध तरीके से जनता की सेवा करना ही उनका मकसद है.
वहीं पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता कहते हैं कि यह सोच में बदलाव का परिणाम है, जिसके कारण इतनी संख्या में घरेलू महिला से लेकर पढ़ी-लिखी महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी हैं. महिलाओं ने अपने अधिकार को जाना है और यही वजह है कि शहर की कमान थामने के लिए महिलाएं इतनी उत्सुक हैं.
उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग वार्ड पार्षद को नली-गली के छोटे-मोटे काम के लिए ही जानते हैं. जबकि शहर के विकास के लिए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम और वार्ड पार्षद के ऊपर होती है. ऐसे में आवश्यकता यह है कि एक वृहत सोच के साथ अपने-अपने निकाय क्षेत्र को जिन्हें जिम्मेदारी मिलेगी वह विकसित करें.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जताई खुशी
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने महिलाओं की बड़ी संख्या में निकाय चुनाव में भागीदारी पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा. आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार इस बार हुए नामांकन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नामांकन किया है. जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है.
ये भी पढ़ें-
रांची मेयर पद को लेकर दुविधा में झामुमो, पार्टी के छह नेताओं ने दाखिल किया नामांकन, किसके नाम पर लगेगी मुहर?
जन समस्याओं का सामना कर रहा लोहरदगा नगर परिषद, दावों के बीच समाधान की राह ताक रहा आम आदमी
शहर की सरकार बनाने में महिलाएं निभा रही हैं अहम भूमिका, आरक्षित सीट से लेकर सामान्य सीट पर ठोकी दावेदारी