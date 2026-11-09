रांची के किशोरगंज में 1101 महिलाओं ने एक साथ की मां काली की महाआरती, दिखा भव्य नजारा
रांची के किशोरगंज में महिलाओं ने मां काली की सामूहिक आरती में हिस्सा लिया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 9:53 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के किशोरगंज में काली पूजा के अवसर पर आस्था, भक्ति और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम देखने को मिला. किशोरगंज काली पूजा समिति की ओर से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में करीब 1101 महिलाओं ने एक साथ मां काली की महाआरती की.
एक समान पारंपरिक एक जैसा वस्त्र धारण कर जब बड़ी संख्या में महिलाएं आरती के लिए एकत्र हुईं, तो पूरा पूजा परिसर भक्तिमय हो उठा. एक साथ सजी आरती की थालियां, जलते दीप और मां काली के जयकारों से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया. इस सामूहिक आयोजन का नजारा काफी भव्य और आकर्षक रहा.
इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं की भागीदारी केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके माध्यम से समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास भी किया गया. महाआरती में शामिल महिलाओं ने मां काली से समाज में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की, साथ ही समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प भी दोहराया. इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं ने नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने और परिवारों को इससे दूर रखने का संदेश दिया.
किशोरगंज में आयोजित इस सामूहिक महाआरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी पहुंचे. गेरुआ वेशभूषा में एक साथ बैठकर महिलाओं द्वारा मां काली की आराधना और महाआरती का दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. पूजा परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा. आयोजन में शामिल महिलाओं ने पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया.
इस विशेष अवसर पर पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय, रांची विधायक सीपी सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे. सभी ने मां काली की पूजा-अर्चना की और सामूहिक महाआरती में शामिल महिलाओं की भागीदारी की सराहना की.
किशोरगंज की यह महाआरती धार्मिक आस्था के साथ महिलाओं की सामूहिक शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण बनी. करीब 1101 महिलाओं की एकजुट भागीदारी ने यह संदेश दिया कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल की जा सकती है. मां काली की आराधना के साथ नशामुक्त समाज का संकल्प इस आयोजन का प्रमुख संदेश रहा.
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