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रांची के किशोरगंज में 1101 महिलाओं ने एक साथ की मां काली की महाआरती, दिखा भव्य नजारा

रांची के किशोरगंज में महिलाओं ने मां काली की सामूहिक आरती में हिस्सा लिया. ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के किशोरगंज में काली पूजा के अवसर पर आस्था, भक्ति और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम देखने को मिला. किशोरगंज काली पूजा समिति की ओर से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में करीब 1101 महिलाओं ने एक साथ मां काली की महाआरती की.

एक समान पारंपरिक एक जैसा वस्त्र धारण कर जब बड़ी संख्या में महिलाएं आरती के लिए एकत्र हुईं, तो पूरा पूजा परिसर भक्तिमय हो उठा. एक साथ सजी आरती की थालियां, जलते दीप और मां काली के जयकारों से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया. इस सामूहिक आयोजन का नजारा काफी भव्य और आकर्षक रहा.