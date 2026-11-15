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उत्तराखंड में छठ पर्व की धूम, डूबते सूर्य को महिलाओं ने दिया अर्घ्य, सीएम धामी भी हुए शरीक

उत्तराखंड में छठ पर्व 2026 की धूम ( फोटो- ETV Bharat )

खटीमा/लक्सर: लोक आस्था, सूर्य उपासना और अटूट विश्वास का महापर्व छठ 2026 पूरे श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को तमाम घाटों पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. जहां सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. सोमवार यानी 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा.

खास होता है चार दिवसीय छठ महापर्व: बता दें कि मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल समेत देश-विदेश में बसे पूर्वांचल के लोगों की ओर से छठ महापर्व बड़े श्रद्धा-भाव से मनाया जाता है. इस बार चार दिवसीय छठ महापर्व के पहले दिन यानी 13 नवंबर को नहाय-खाय की परंपरा निभाई गई. जबकि, 14 नवंबर को खरना हुआ. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूर्य को जल अर्पित किया गया. वहीं, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न हो जाएगा.

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य: मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा कि छठ पूजा आस्था, श्रद्धा, त्याग एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व है. जो हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता, अनुशासन, आत्मसंयम एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता है. घाटों पर दिखा खूबसूरत नजारा (फोटो- ETV Bharat) उत्तराखंड में कई जगहों पर सजे छठ को लेकर घाट: उत्तराखंड में कई जगहों पर पारंपरिक फल, मिष्ठान और पकवानों से सजे छठ घाट पर शाम से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. खटीमा में भी पूर्वांचल की लोक संस्कृति, परंपरा और भक्ति के रंग में रंगे इस आयोजन में तमाम महिलाओं ने सहभागिता की. वहीं, पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. जिसमें सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की. सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटीं महिलाएं (फोटो- ETV Bharat) व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य: खटीमा के रेलवे छठ घाट पर रविवार की शाम को सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल समाज की महिलाएं डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्ध्य देकर पूजा अर्चना करने पहुंचीं. इस अवसर पर पूर्वांचल समाज की संस्कृति के अनुसार फलों मिष्ठान एवं पकवान लेकर शाम 4 बजे से संजय रेलवे छठ घाट में व्रती महिलाओं उनके परिवार जनों का आने का सिलसिला जारी है. देर शाम तक छठ पर्व का उल्लास आस्था देखने को मिली. महापर्व छठ 2026 की धूम (फोटो- ETV Bharat)