उत्तराखंड में छठ पर्व की धूम, डूबते सूर्य को महिलाओं ने दिया अर्घ्य, सीएम धामी भी हुए शरीक
उत्तराखंड में भी मनाया जा रहा लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ, तमाम घाटों-पोखरों-तालाबों और जल कुंडों में जाकर महिलाओं ने दिया अर्घ्य
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 6:24 PM IST
खटीमा/लक्सर: लोक आस्था, सूर्य उपासना और अटूट विश्वास का महापर्व छठ 2026 पूरे श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को तमाम घाटों पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. जहां सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. सोमवार यानी 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा.
खास होता है चार दिवसीय छठ महापर्व: बता दें कि मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल समेत देश-विदेश में बसे पूर्वांचल के लोगों की ओर से छठ महापर्व बड़े श्रद्धा-भाव से मनाया जाता है. इस बार चार दिवसीय छठ महापर्व के पहले दिन यानी 13 नवंबर को नहाय-खाय की परंपरा निभाई गई. जबकि, 14 नवंबर को खरना हुआ. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूर्य को जल अर्पित किया गया. वहीं, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न हो जाएगा.
लोक आस्था, सूर्य उपासना और अटूट विश्वास का महापर्व छठ पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. तमाम घाटों पर सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. #Uttarakhand #ChhathPuja2026 #ChhathPuja #khatima https://t.co/edQrJydA17— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 15, 2026
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य: मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा कि छठ पूजा आस्था, श्रद्धा, त्याग एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व है. जो हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता, अनुशासन, आत्मसंयम एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता है.
उत्तराखंड में कई जगहों पर सजे छठ को लेकर घाट: उत्तराखंड में कई जगहों पर पारंपरिक फल, मिष्ठान और पकवानों से सजे छठ घाट पर शाम से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. खटीमा में भी पूर्वांचल की लोक संस्कृति, परंपरा और भक्ति के रंग में रंगे इस आयोजन में तमाम महिलाओं ने सहभागिता की. वहीं, पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. जिसमें सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की.
व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य: खटीमा के रेलवे छठ घाट पर रविवार की शाम को सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल समाज की महिलाएं डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्ध्य देकर पूजा अर्चना करने पहुंचीं. इस अवसर पर पूर्वांचल समाज की संस्कृति के अनुसार फलों मिष्ठान एवं पकवान लेकर शाम 4 बजे से संजय रेलवे छठ घाट में व्रती महिलाओं उनके परिवार जनों का आने का सिलसिला जारी है. देर शाम तक छठ पर्व का उल्लास आस्था देखने को मिली.
खटीमा के अलावा मेलाघाट, 22 पुल, खेलड़िया झाऊ परसा, नौसर, सरपुडा बग्गा, हल्दी घेरा, मोहम्मदपुर भूडिया, दियां, खस्सीबाग, भगचुरी आदि पूर्वाचंल बाहुल्य क्षेत्रों में छठ घाटों में छठ महापर्व का उल्लास देखने को मिल रहा है. इस अवसर पर पूर्वांचल समाज की महिलाओं के अलावा पर्वतीय समाज की महिलाओं ने भी पहुंच इस महापर्व पर्व की खूबसूरती को ओर बढ़ा दिया.
लक्सर में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम: बिहार और पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व छठ पूजा लक्सर में भी पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. आसपास के तालाबों, पोखरों और गली-मोहल्लों में बनाए गए जल कुंडों पर छठ स्रोतों को सजाया गया. व्रती महिलाएं पूरी शुद्धता और नियम के साथ चार दिवसीय महापर्व मना रही हैं.
बिहार और पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व छठ पूजा लक्सर में पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. तालाबों, पोखरों और गली-मोहल्लों में बनाए गए जल कुंडों पर व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. #Uttarakhand #ChhathPuja2026 #ChhathPuja #khatima #laksar https://t.co/HektNqCNMS— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 15, 2026
लक्सर के शुगर मिल जेके टायर फैक्ट्री कोतवाली मोड़ और आसपास के गांवों में छठ समितियों और स्थानीय लोगों ने लाइटिंग, बैरिकेडिंग और पेयजल की व्यवस्था की है. गली-मोहल्लों में बनाए गए जल कुंडों पर छठी मैया के गीतों की गूंज सुनाई दे रही हैं. व्रती महिलाएं सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल और अन्य प्रसाद सजाकर बनाए गए जल स्रोतों पर पहुंच रही हैं.
क्या है मान्यता? मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो धन-धान्य से पूर्ण हो जाता है. कहते हैं कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम और माता सीता ने इस व्रत को किया था. इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है. महिलाएं अपनी बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के निर्जला व्रत रखती हैं.
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