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यूपी की शक्ति: खेतों से ऑफिस तक, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने लिखी कामयाबी की नई इबारत

'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP), मिशन शक्ति और मुद्रा योजनाओं ने आत्मनिर्भर बनाया.

कामयाबी की नई दास्तां!
कामयाबी की नई दास्तां! (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 5:13 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 6:04 PM IST

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रिपोर्ट : ऋषि मिश्र

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं. वह न सिर्फ परिवार का सहारा बन रही हैं बल्कि, कामयाबी की नई इबारत भी लिख रहीं हैं. सरकार की 'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP), मिशन शक्ति और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने इस क्रांति को गति दी है.

"महिलाओं को दे रहीं रोजगार" : लखनऊ की पारुल सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ लेकर उन्होंने चिकनकारी और शॉल का कारोबार शुरू किया. लखनऊ में अब उनका खुद का शोरूम है. इस शोरूम के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका चला रही हैं, करीब 50 महिलाओं को रोजगार भी दे चुकी हैं. उनका कहना है कि निश्चित तौर पर वह अब अपने आप को आर्थिक रूप से सबल मानती हैं. अपने परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से करने में सक्षम है और पति का भी उनका पूरा सहयोग मिल रहा है.

महिलाओं ने लिखी कामयाबी की नई इबारत (Video credit: ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिला" : खादी ग्रामोद्योग के शॉपिंग मॉल में कार्डबोर्ड ज्वेलरी और आर्टिस्टिक नैनो का शोरूम संचालित करने वाली कंचन यादव बताती हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिला और उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया. इस कारोबार के माध्यम से वे अब अपने जीवन में तरक्की कर रही हैं.

"कार्डबोर्ड ज्वेलरी का कारोबार" : कारोबार की सहयोगी अंशु यादव ने बताया कि महिलाओं और युवतियों के लिए कार्डबोर्ड ज्वेलरी का कारोबार करती हैं. यह ज्वेलरी की एक आधुनिक विद्या है जो बहुत ही सस्ती होती है. महिलाएं और युवतियां यहां इसको बहुत पसंद कर रही हैं. हाल के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. निधि योजना और अन्य सरकारी सपोर्ट ने फंडिंग और मेंटरशिप उपलब्ध कराई.

स्वयं सहायता समूह
स्वयं सहायता समूह (Photo credit: ETV Bharat)

स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने बदला जीवन

ग्रामीण यूपी में स्वयं सहायता समूह (SHG) ने महिलाओं का जीवन बदल दिया. गोरखपुर में टेराकोटा बिजनेस ODOP के तहत महिलाओं का मुख्य सहारा बना. SHG की महिलाएं मिट्टी के बर्तन, खिलौने और सजावटी सामान बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच रही हैं. प्रयागराज-अमेठी क्षेत्र में मूंज क्राफ्ट (घास से बने बैग, टोकरी) ने महिलाओं को घर बैठे आय दी.

"ड्रोन दीदी" के नाम से मशहूर : वाराणसी के भुज गांव की नीतू सिंह "ड्रोन दीदी" के नाम से मशहूर हैं. वे ड्रोन के जरिए फसलों में कीटनाशक छिड़काव जैसे काम करके अच्छी कमाई कर रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ड्रोन योजना का लाभ उठाकर उन्होंने यह काम सीखा और अब खुद कर रही हैं.

'10 लाख रुपये सालाना कमा रहीं' : वाराणसी की सीमा आज एक "बिजनेस वूमेन" बन गई हैं. ना सिर्फ उन्होंने अपना नया घर तैयार कर लिया बल्कि, उनका पूरा जीवन ही बदल गया. सीमा का दावा है कि वह आज 10 लाख रुपये सालाना कमा रही हैं. उनके बनाए दोना पत्तल की डिमांड पूर्वांचल के जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मऊ, बनारस, चंदौली आसपास के अन्य जिलों समेत दूसरे राज्य में भी है.

सीमा के बिजनेस की डिमांड को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज उनके यहां तीन शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं. उन्होंने महिलाओं को रोजगार दिया है और उनके बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड पूर्वांचल के साथ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में है.

दोना पत्तल का कारोबार
दोना पत्तल का कारोबार (Photo credit: ETV Bharat)

सीमा ने 25 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है. सीमा बताती हैं कि उनकी दो बेटियां एक बेटा है. कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी बेटियों को स्कूल के बाद कॉलेज भेज पाएंगी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन सीमा अब अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं.

सीमा ने बताया कि उनकी बेटी एमए की पढ़ाई कर रही है तो वहीं उनके बेटे ने भी ग्रेजुएशन आईटीआई के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है. सीमा ने बताया कि 10 लाख रुपये लगाकर वह अपने बेटे को भी बिजनेस में आगे बढ़ा रही हैं.

सीमा के साथ अब उनका पूरा गांव आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है. वह बताती हैं कि आज हमारे गांव की हर महिला कम कर रही है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रही है.

उन्होंने बताया कि यह काम इतना सफल होता गया कि 3 साल में ही एक से तीन मशीन कर लीं. महिलाओं को रोजगार भी दिया. दोना-पत्तल की जब डिमांड बढ़ी तो हमने इन तीनों मशीनों को हटाकर डबल डाई की एडवांस तकनीक वाली मशीन को लगाया. आज हमारे यहां तीन अलग-अलग शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं. हर शिफ्ट में 9 महिलाएं रहती हैं.

उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य (Photo credit: ETV Bharat)

प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि "लखपति दीदी" का हमारा इस वर्ष का लक्ष्य करीब 26 लाख का है. इसके अलावा प्रत्येक जनपद में 200 "करोड़पति दीदी" भी हम बनाएंगे.

लखनऊ के पास बीसी सखी (बैंक सखी) मॉडल ने वित्तीय समावेशन बढ़ाया है. एक बीसी सखी ने 1,600 से ज्यादा बैंक खाते खोले. राज्य में 8.48 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) हैं, जिनमें 95 लाख से ज्यादा सदस्य हैं. इनमें से 19 लाख 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं.

यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) लाखों महिलाओं को आय का साधन दे रहे हैं, जबकि शहरी महिलाएं शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ED TEC), ई-कॉमर्स और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स में स्टार्टअप कल्चर बदल रही हैं. कई शहरों में महिलाएं अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि फाउंडर बन रही हैं.

यूपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 25 प्रतिशत इन्क्यूबेशन सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 18,568 स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिनमें से करीब 9,600 महिलाओं के नेतृत्व में हैं. यह राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है. यूपी में नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर में महिला उद्यमिता सबसे तेजी से बढ़ी है.

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग के सीईओ शिशिर बताते हैं कि उनके विभाग के उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं को सहयोग दिया गया है. इसके जारी हुए अपना उद्यम चला रही हैं.

नमो ड्रोन दीदी योजना
नमो ड्रोन दीदी योजना (Photo credit: ETV Bharat)

नमो ड्रोन दीदी योजना : यह भारत सरकार की योजना है, जो महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराती है. 15 महिला दीदी को ड्रोन, प्रशिक्षण और नैनो उर्वरक स्प्रे का काम देकर आय बढ़ाने का लक्ष्य है. कृषि में ड्रोन उपयोग से फसल उपज बढ़ती है और लागत कम होती है. समूह से जुड़ी महिलाएं पात्र हैं. आवेदन स्थानीय समूह या ग्राम पंचायत/किसान समृद्धि केंद्र से ऑफलाइन/पोर्टल के जरिए किया जा सकता है.

बीसी सखी : बीसी सखी (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी) योजना ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं देने का मौका देती है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएं गांव में बचत, लोन, ATM आदि सेवाएं देती हैं. हर महीने कमीशन से अच्छी कमाई होती है. यूपी में UP BC Sakhi ऐप या स्थानीय NRLM से चयन होता है. इसके लिये पात्रता SHG सदस्य, गांव की निवासी होना आवश्यक है.

'एक जनपद एक उत्पाद' : 'एक जनपद एक उत्पाद' ODOP योजना के तहत उत्पाद को प्रमोशन मिलता है, वैसे ही सभी 75 जिलों के लिए एक उत्पाद को सरकार मदद देती है. MSME रजिस्ट्रेशन, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन और CFC (कॉमन फैसिलिटी सेंटर) से मदद मिलती है. सरकारी छूट, लोन और मार्केटिंग सपोर्ट उपलब्ध कराती है. इसके लिये आवेदन आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं.

बीसी सखी
बीसी सखी (Photo credit: ETV Bharat)

एमएसएमई : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) योजना छोटे बिजनेस को पहचान और लाभ देती है. उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam) से लोन प्राथमिकता, सब्सिडी, टैक्स छूट और सरकारी टेंडर में फायदा मिलता है. कोई भी छोटा उद्यमी आधार से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है. यह बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है. आवेदन आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं.

स्वयं सहायता समूह : स्वयं सहायता समूह (SHG) के तहत 10 से 20 महिलाओं का छोटा ग्रुप होता है जो बचत और आपसी लोन से काम करता है. उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत बनता है. बैंक लिंकेज, ट्रेनिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है. पंजीकरण स्थानीय आंगनबाड़ी/ग्राम पंचायत या NRLM पोर्टल, वेबसाइट पर करा सकते हैं.

कैसे शुरू करें?
कैसे शुरू करें? (Photo credit: ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक योजना है, जिसके तहत गैर-कार्पेोरेट, गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है. मुद्रा ऋण चार श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं. मुद्रा ऋण उन आय सृजन करने वाले लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किये जाते हैं. इसके लिये आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : बनारस की देवरानी-जेठानी ने कैसे संवारी हजारों महिलाओं की जिंदगी; मोती की ज्वैलरी से कमा रहीं लाखों रुपये, अमेरिका-यूरोप तक डिमांड

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना : यूपी सरकार ग्रामीण रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना भी शामिल है. यह योजना खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लघु उद्योग निगम और अन्य सरकारी गैर सराकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है. यह योजना पांच वर्ष की अवधि तक चालू रहेगी. योजना के तहत पहले चरण में पात्र लाभार्थी को सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी के लिये 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है.

“कैसे शुरू करें?”

स्वयं सहायता समूह (SHG) में जुड़ें.

मिशन शक्ति/मुद्रा योजना के तहत ट्रेनिंग लें.

एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) प्रोडक्ट चुनें.

Udyam रजिस्ट्रेशन करें.

ई-कॉमर्स/लोकल मार्केट से लिंक करें।महिला उद्यमी बनने के लिए इन लिक का करें उपयोग : (https://upmissionshakti.in/ या invest.up.gov.in).

यह भी पढ़ें : यह भी पढ़ें : 5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

Last Updated : April 5, 2026 at 6:04 PM IST

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