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सहसपुर की महिलाएं हुईं आत्मनिर्भर, आईटीबीपी को सप्लाई कर रहीं ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां

विकासनगर: देहरादून के सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं. जिला प्रशासन, उद्यान विभाग और ग्रामोत्थान (रीप) की पहल से जहां एक ओर स्थानीय किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं. जिसके तहत महिलाओं की ओर से आईटीबीपी को ऑर्गेनिक सब्जियां सप्लाई की जा रही है.

आईटीबीपी को सप्लाई की जा रही ऑर्गेनिक सब्जियां: ​सहसपुर ब्लॉक के आमवाला की कोटरा संतुर की महिलाएं गांव-गांव से किसानों की ओर से उगाई गई ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां जमा करती हैं. इसके बाद इन सब्जियों को सीमाद्वार स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों तक पहुंचाया जाता है. इस सीधी सप्लाई से बिचौलियों की कमर की रीढ़ टूटी है. इससे किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है.