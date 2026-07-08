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सहसपुर की महिलाएं हुईं आत्मनिर्भर, आईटीबीपी को सप्लाई कर रहीं ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां

​सहसपुर क्षेत्र में गांव-गांव जाकर किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां जमा करती हैं महिलाएं, फिर आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचाई जा रही सब्जियां

ITBP ORGANIC VEGETABLES SUPPLY
आईटीबीपी को सब्जियां सप्लाई (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 8, 2026 at 3:25 PM IST

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विकासनगर: देहरादून के सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं. जिला प्रशासन, उद्यान विभाग और ग्रामोत्थान (रीप) की पहल से जहां एक ओर स्थानीय किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं. जिसके तहत महिलाओं की ओर से आईटीबीपी को ऑर्गेनिक सब्जियां सप्लाई की जा रही है.

आईटीबीपी को सप्लाई की जा रही ऑर्गेनिक सब्जियां: ​सहसपुर ब्लॉक के आमवाला की कोटरा संतुर की महिलाएं गांव-गांव से किसानों की ओर से उगाई गई ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां जमा करती हैं. इसके बाद इन सब्जियों को सीमाद्वार स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों तक पहुंचाया जाता है. इस सीधी सप्लाई से बिचौलियों की कमर की रीढ़ टूटी है. इससे किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है.

सहसपुर की महिलाएं हुईं आत्मनिर्भर (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

"इस पहल से महिलाओं को प्रति आपूर्ति 1,000 से 2,000 रुपए की बचत हो रही है. सब्जियों की बेहतरीन गुणवत्ता को देखते हुए भविष्य में मांग में 50 फीसदी तक वृद्धि की संभावना है. यदि मांग बढ़ती है, तो विकासनगर, लांघा समेत डोईवाला क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा."- सोनम गुप्ता, जिला परियोजना प्रबंधक

उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ी महिलाएं हर 15 दिन के अंतराल पर आईटीबीपी को ऑर्गेनिक सब्जियां सप्लाई कर रही हैं. जो आईटीबीपी के कुल मांग का करीब 25 फीसदी हिस्सा है. अप्रैल से लेकर अब तक 5 बार 13 कुंटल (1,344 किलो) से ज्यादा सब्जियों की आपूर्ति की जा चुकी है.

ITBP ORGANIC VEGETABLES SUPPLY
आईटीबीपी के जवानों तक पहुंच रही ऑर्गेनिक सब्जियां (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आईटीबीपी को सप्लाई सब्जियां-

  • 29 अप्रैल को 317 किलो सब्जी
  • ​11 मई को 181 किलो सब्जी
  • ​29 मई को 209 किलो सब्जी
  • ​12 जून को 306 किलो सब्जी
  • 2 जुलाई को 328 किलो सब्जी

"अब तक 1 लाख रुपए से ज्यादा की सब्जियां सप्लाई की जा चुकी हैं. जिनके दाम अनुबंध के तहत 1 साल के लिए तय हैं."- डीके तिवारी, मुख्य उद्यान अधिकारी

"यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है. मुख्य विकास अधिकारी और उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस मॉडल से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए."- डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून

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