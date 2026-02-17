नवादा की 32000 महिलाओं को 32 करोड़ की सौगात, क्या आपने चेक किया बैंक बैलेंस
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नवादा जिले की 32,000 महिलाओं को 32 करोड़ रुपये मिले. डीबीटी से किया गया ट्रांस्फर.
Published : February 17, 2026 at 1:19 PM IST
नवादा: सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्येक को ₹10,000 की दर से कुल ₹2,500 करोड़ की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से भेजी है. यह राशि एक क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई. इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.
नवादा जिले की 32,000 महिलाओं को मिली सौगात: नवादा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 32,000 महिलाओं के खातों में ₹10,000 प्रति लाभुक की दर से कुल ₹32 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक अंतरित की गई. यह सहायता जिले की हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे-मोटे व्यवसाय जैसे कि किराना दुकान, सिलाई केंद्र, पशुपालन या अन्य उद्यम शुरू करने में मददगार सिद्ध होगी. स्थानीय स्तर पर जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी से योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बदलाव की उम्मीद जगी है.
नवादा में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण: नवादा जिले में यह कार्यक्रम डीआरडीए सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा गया. अपर समाहर्ता डॉ. अनिल कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और अधिकारी मौजूद रहे. इस अवसर पर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राज कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक धीरज कुमार, जीविका जिला परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार सुमन और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को अपनी पसंद का छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना के तहत पहले चरण में ₹10,000 की मदद दी जाती है, जो महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में पहला कदम उठाने में सहायक साबित होती है. महिलाओं का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. अब तक राज्य में 1.81 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है.
नीतीश सरकार की प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और परिवार की आय बढ़ाने का माध्यम बनेगी. सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें. योजना के तहत अब तक ₹18,100 करोड़ से अधिक की राशि विभिन्न चरणों में वितरित की जा चुकी है. अधिकारी महिलाओं के व्यवसायों की निगरानी करेंगे और सफल उद्यमियों को आगे की सहायता प्रदान की जाएगी.
जीविका दीदियों की भूमिका: जीविका संगठन के माध्यम से संचालित इस योजना में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. नवादा सहित पूरे राज्य में जीविका दीदियां न केवल लाभ प्राप्त कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दे रही हैं. भविष्य में योजना के विस्तार से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिहार में महिला उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
महिलाओं की आत्मनिर्भरता से सशक्त बिहार: यह पहल बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. ₹10,000 की प्रारंभिक सहायता से शुरू होकर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद महिलाओं को लंबे समय तक स्थिर आय का स्रोत उपलब्ध कराएगी. नवादा की 32,000 महिलाओं सहित राज्य की करोड़ों महिलाएं अब नए सपनों को साकार करने की राह पर हैं, जो अंततः एक समृद्ध और समावेशी बिहार का निर्माण करेगा.
