नवादा की 32000 महिलाओं को 32 करोड़ की सौगात, क्या आपने चेक किया बैंक बैलेंस

नवादा: सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्येक को ₹10,000 की दर से कुल ₹2,500 करोड़ की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से भेजी है. यह राशि एक क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई. इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

नवादा जिले की 32,000 महिलाओं को मिली सौगात: नवादा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 32,000 महिलाओं के खातों में ₹10,000 प्रति लाभुक की दर से कुल ₹32 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक अंतरित की गई. यह सहायता जिले की हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे-मोटे व्यवसाय जैसे कि किराना दुकान, सिलाई केंद्र, पशुपालन या अन्य उद्यम शुरू करने में मददगार सिद्ध होगी. स्थानीय स्तर पर जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी से योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बदलाव की उम्मीद जगी है.

राज्यव्यापी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण (ETV Bharat)

नवादा में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण: नवादा जिले में यह कार्यक्रम डीआरडीए सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा गया. अपर समाहर्ता डॉ. अनिल कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और अधिकारी मौजूद रहे. इस अवसर पर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राज कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक धीरज कुमार, जीविका जिला परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार सुमन और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को अपनी पसंद का छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना के तहत पहले चरण में ₹10,000 की मदद दी जाती है, जो महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में पहला कदम उठाने में सहायक साबित होती है. महिलाओं का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. अब तक राज्य में 1.81 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है.