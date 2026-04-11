ETV Bharat / state

केदारघाटी में अवैध शराब के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा, रामपुर बाजार में निकाली रैली

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी क्षेत्र में अवैध शराब की बढ़ती बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को रामपुर मुख्य बाजार में न्यालसू और सीतापुर की महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया. महिलाओं ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्गों में अवैध शराब बिक रही है, जिससे देश-विदेश से यात्रा पर आने वाले यात्रियों की आस्था को ठेस पहुंच रही है.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शराब बिक्री का विरोध: रैली के दौरान महिलाओं ने 'नशामुक्त हो गांव-क्षेत्र हमारा' जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया और अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने की मांग उठाई. महिलाओं का कहना है कि बार-बार शिकायत और प्रदर्शन के बावजूद गांव-गांव तक अवैध शराब पहुंच रही है, जिससे परिवारों में अशांति और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं. यात्रा मार्गों में अवैध शराब बिकने से केदारनाथ यात्रा में आने वाले भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है.

महिला मंगल दल अध्यक्ष ग्राम न्यालसू संध्या देवी ने कहा कि-