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केदारघाटी में अवैध शराब के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा, रामपुर बाजार में निकाली रैली

केदारनाथ यात्रा मार्गों में बिक रही अवैध शराब, महिलाओं में उबाल, अवैध शराब के खिलाफ केदारघाटी की महिलाओं ने निकाली रामपुर बाजार में रैली

RALLY AGAINST ILLICIT LIQUOR
रामपुर बाजार में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं की रैली (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
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रुद्रप्रयाग: केदारघाटी क्षेत्र में अवैध शराब की बढ़ती बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को रामपुर मुख्य बाजार में न्यालसू और सीतापुर की महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया. महिलाओं ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्गों में अवैध शराब बिक रही है, जिससे देश-विदेश से यात्रा पर आने वाले यात्रियों की आस्था को ठेस पहुंच रही है.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शराब बिक्री का विरोध: रैली के दौरान महिलाओं ने 'नशामुक्त हो गांव-क्षेत्र हमारा' जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया और अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने की मांग उठाई. महिलाओं का कहना है कि बार-बार शिकायत और प्रदर्शन के बावजूद गांव-गांव तक अवैध शराब पहुंच रही है, जिससे परिवारों में अशांति और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं. यात्रा मार्गों में अवैध शराब बिकने से केदारनाथ यात्रा में आने वाले भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है.

महिला मंगल दल अध्यक्ष ग्राम न्यालसू संध्या देवी ने कहा कि-

क्षेत्र के लगभग हर गांव में महिलाएं अवैध शराब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. हम चिंतित हैं कि शराब की वजह से कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं.
-संध्या देवी, अध्यक्ष महिला मंगल दल, न्यालसू-

ग्राम प्रधान न्यालसू बबीता देवी ने बताया कि-

गांव में पहले ही बैठकों के माध्यम से शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद अवैध रूप से शराब की आपूर्ति जारी है, जिसे रोकने के लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है.
-बबीता देवी, ग्राम प्रधान, न्यालसू-

प्रशासन से अवैध शराब पर लगाम लगाने की मांग: महिलाओं ने यह भी बताया कि पूर्व में इस संबंध में कोतवाली सोनप्रयाग में ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने प्रशासन से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की है. रैली में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सेमवाल, पूर्व महिला मंगल दल अध्यक्ष प्रमिला देवी, उपाध्यक्ष बबीता देवी, लीला देवी, ललिता देवी, रुक्मणी देवी, नीमा देवी, अनिता देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं.
ये भी पढ़ें: केदारघाटी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का बिगुल, यात्रा मार्ग पर वाइन शॉप बंद करने की मांग, दी चेतावनी

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