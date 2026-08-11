ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल, बकरी पालन की ट्रेनिंग

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) योजना के तहत यह दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है.

BIHAN SCHEME IN DANTEWADA
दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: नक्सलमुक्त बस्तर की महिलाओं के लिए दो दिवसीय संभागस्तरीय कार्यशाला रखी गई है. महिलाओं को पशुपालन का महत्व बताने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है.

संभागस्तरीय कार्यशाला

बिहान योजना के जिला कार्यक्रम प्रबंधक नितेश कुमार देवांगन ने बताया कि बकरी पालन के लिए संभागस्तरीय कार्यशाला है.

दंतेवाड़ा को पूरे संभाग का मुख्यालय चुना गया है. महिलाओं की आजीविका के लिए यह अच्छा साधन होगा. दंतेवाड़ा ट्राइबल एरिया है. यहां पशुपालन मुख्य आजीविका में से एक है. महिलाओं के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा-नितेश कुमार देवांगन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बिहान योजना

इंद्रावती नदी के नाम पर कंपनी

बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के नाम पर किसान उत्पादक कंपनी का नाम इंद्रावती नारीशक्ति गोट फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रखा गया है.

ये पांच जिले हैं शामिल

⦁ दंतेवाड़ा

⦁ बस्तर

⦁ कोंडागांव

⦁ कांकेर

⦁ नारायणपुर

20 विकासखंड, 500 गांव और 20 हजार महिला बकरी पालक जुड़ीं

इस योजना में बस्तर संभाग के 20 ब्लॉक के हितग्राहियों को जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि उन्हें पशुपालन की बारीकियां सिखाई जा सके.

नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा शामिल हैं. इसमें संभाग के 20 ब्लॉक के 500 गांव के 20 हजार से ज्यादा हितग्राही जोड़े जा रहे हैं-नितेश कुमार देवांगन- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बिहान योजना

बकरी पालन का गांवों में बहुत महत्व है. यह कम लागत में शुरू होने वाला व्यवसाय है. अब महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बकरी पालन की आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जा रही है.

ट्रेनिंग की खास बातें

  • बेहतर नस्ल का चयन
  • आवास व्यवस्था
  • संतुलित आहार
  • साफ-सफाई
  • टीकाकरण
  • रोगों की पहचान और रोकथाम
  • प्रजनन प्रबंधन
  • बच्चों की देखभाल

खास बात यह भी है कि महिलाओं को बिजनेस की बारीकियां भी सिखाई जा रही है, ताकि वे बिचौलियों पर निर्भर न रहें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें.

बिलासपुर पहुंचे प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, अधिकारियों संग विभागीय योजनाओं की ली समीक्षा बैठक

धमतरी में जर्जर सड़क से परेशान स्कूली बच्चे, मेयर से मिलकर बताई परेशानी, जल्द बनाने का मिला आश्वासन

TAGGED:

BIHAN SCHEME IN DANTEWADA
बकरी पालन की ट्रेनिंग
बस्तर में महिलाओं के लिए स्कीम
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
WOMEN OF BASTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.