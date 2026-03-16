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बिहार की 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक की महिलाओं को नौकरी, वॉक-इन इंटरव्यू में हाथों हाथ ऑफर लेटर

बिहार की 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुकी महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है. पढ़ें

Mega Job Fair IN PATNA
महिला मेगा जॉब फेयर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 4:08 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के ज्ञान भवन में समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से दो दिवसीय (16 और 17 मार्च) महिला मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है. इस जॉब फेयर में बिहार युवा एवं कौशल विकास मिशन का तकनीकी सहयोग मिल रहा है.

महिला मेगा जॉब फेयर: महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं. सोमवार को पहले दिन ही बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने अलग-अलग कंपनियों में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया. सुबह से ही ज्ञान भवन में लंबी कतारें देखने को मिलीं और रोजगार पाने की उम्मीद लिए महिलाओं का उत्साह भी देखने को मिला.

महिला मेगा जॉब फेयर में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों रजिस्ट्रेशन की सुविधा: यह जॉब फेयर दो दिनों तक चलेगा और इसमें ऑनलाइन और ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों की व्यवस्था की गई है. जिन महिलाओं ने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें सीधे इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जबकि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर कंपनियों के सामने इंटरव्यू दे सकती हैं.

50 से अधिक कंपनियां हो रही शामिल: इस आयोजन में 50 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. इन कंपनियों में ब्यूटी सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा, रिटेल, सर्विस और अन्य स्किल आधारित क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं. खास बात यह है कि यहां 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुकी महिलाओं के लिए भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं. कई कंपनियां वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर चयन कर रही हैं और योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर भी दे रही हैं.

बिहार के कोने-कोने से पहुंची महिलाएं: जॉब फेयर में हिस्सा लेने पहुंची महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. कैमूर से आई वंदना कुमारी ने बताया कि उन्होंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया है और ब्यूटी सेक्टर की कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करने यहां पहुंची हैं.

"सरकार की ओर से आयोजित यह पहल बेहद सराहनीय कदम है. इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं."- वंदना कुमारी, कैमूर से आई महिला

यह सरकार की अच्छी पहल: वहीं बाढ़ के अथमलगोला से आई पूजा कुमारी ने बताया कि वह ग्रेजुएट हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन करने आई हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जीविका दीदी के माध्यम से इस महिला मेगा जॉब फेयर के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास निगम की यह पहल महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है.

Mega Job Fair IN PATNA
ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों रजिस्ट्रेशन की सुविधा (ETV Bharat)

"ऐसे अवसरों की तलाश मुझे लंबे समय से थी और इस आयोजन में शामिल होकर उन्हें काफी खुशी हो रही है. इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें तो बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़कर समाज में अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ा सकती हैं."- पूजा कुमारी, बाढ़ से आई महिला

दो दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर की शुरुआत: समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने बताया कि सोमवार से दो दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि 40 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आ चुकी हैं और सुबह 9 बजे से ही इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी.

Mega Job Fair IN PATNA
महिला मेगा जॉब फेयर में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

"मंगलवार सुबह 9 बजे तक महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और इंटरव्यू में शामिल हो सकती हैं. यह जॉब फेयर उन महिलाओं के लिए है जो 12वीं पास हैं या उससे अधिक शिक्षित हैं और जिन्होंने किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स का प्रशिक्षण लिया है."-बंदना प्रेयसी, सचिव, समाज कल्याण विभाग

11000 से अधिक महिलाओं ने कराया है रजिस्ट्रेशन: बंदना प्रेयसी ने कहा महिला मेगा जॉब फेयर के पहले दिन ही सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक करीब 1500 महिलाओं को इंटरव्यू के लिए भेजा जा चुका है, जबकि अब तक 11 हजार से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. विभाग को उम्मीद है कि कार्यक्रम के समापन तक करीब 5000 महिलाओं को नौकरी का ऑफर लेटर दिया जा सकेगा.

महिलाओं को मिल रहे ऑफर लेटर: उन्होंने यह भी बताया कि कई बड़ी कंपनियां पहले दिन इंटरव्यू लेकर दूसरे दिन ऑफर लेटर देने की योजना बना रही हैं, जब विभिन्न विभागों के मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. हालांकि वह अन्य कंपनियों को प्रेरित कर रही हैं कि जिन उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, उन्हें तुरंत ऑफर लेटर दिया जाए.

महिलाओं की भागीदारी सराहनीय: सचिव बंदना प्रेयसी ने कहा कि बिहार के दूर-दराज के जिलों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस जॉब फेयर में शामिल होने पहुंची हैं. यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि स्किल आधारित सेक्टर में महिलाएं तेजी से आगे आ रही हैं और रोजगार के अवसर तलाश रही हैं. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में स्थानीय कंपनियों के साथ-साथ बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां भी मौजूद हैं, जो बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में स्थित अपने ब्रांचों के लिए भी कर्मियों की भर्ती कर रही हैं.

महिलाओं के चेहरे पर उत्साह सबसे बड़ी सफलता: महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित इस जॉब फेयर को राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी स्तर पर आयोजित पहला बड़ा रोजगार मेला माना जा रहा है. आयोजन स्थल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं लाइन में खड़ी नजर आईं. बंदना प्रेयसी ने कहा कि कतार में घंटे खड़े रहने के बावजूद महिलाओं के चेहरे पर खुशी है और कई महिलाएं इंटरव्यू देकर बाहर निकलते समय भी काफी खुश दिख रही हैं. महिलाओं के चेहरे पर नजर आ रहा उत्साह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सफलता है.

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