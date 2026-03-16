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बिहार की 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक की महिलाओं को नौकरी, वॉक-इन इंटरव्यू में हाथों हाथ ऑफर लेटर

महिला मेगा जॉब फेयर ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के ज्ञान भवन में समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से दो दिवसीय (16 और 17 मार्च) महिला मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है. इस जॉब फेयर में बिहार युवा एवं कौशल विकास मिशन का तकनीकी सहयोग मिल रहा है. महिला मेगा जॉब फेयर: महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं. सोमवार को पहले दिन ही बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने अलग-अलग कंपनियों में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया. सुबह से ही ज्ञान भवन में लंबी कतारें देखने को मिलीं और रोजगार पाने की उम्मीद लिए महिलाओं का उत्साह भी देखने को मिला. महिला मेगा जॉब फेयर में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat) ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों रजिस्ट्रेशन की सुविधा: यह जॉब फेयर दो दिनों तक चलेगा और इसमें ऑनलाइन और ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों की व्यवस्था की गई है. जिन महिलाओं ने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें सीधे इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जबकि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर कंपनियों के सामने इंटरव्यू दे सकती हैं. 50 से अधिक कंपनियां हो रही शामिल: इस आयोजन में 50 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. इन कंपनियों में ब्यूटी सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा, रिटेल, सर्विस और अन्य स्किल आधारित क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं. खास बात यह है कि यहां 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुकी महिलाओं के लिए भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं. कई कंपनियां वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर चयन कर रही हैं और योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर भी दे रही हैं. https://x.com/IPRDBihar/status/2033204726104486325?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033204726104486325%7Ctwgr%5E3c4aa34a1d76ca002be7a06806c093a1847381b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.etvbharat.com%2Fhi%2Fstate%2Fwomen-mega-job-fair-2026-to-be-organised-in-patna-on-16th-and-17th-march-bihar-news-brs26031504308 बिहार के कोने-कोने से पहुंची महिलाएं: जॉब फेयर में हिस्सा लेने पहुंची महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. कैमूर से आई वंदना कुमारी ने बताया कि उन्होंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया है और ब्यूटी सेक्टर की कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करने यहां पहुंची हैं. "सरकार की ओर से आयोजित यह पहल बेहद सराहनीय कदम है. इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं."- वंदना कुमारी, कैमूर से आई महिला यह सरकार की अच्छी पहल: वहीं बाढ़ के अथमलगोला से आई पूजा कुमारी ने बताया कि वह ग्रेजुएट हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन करने आई हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जीविका दीदी के माध्यम से इस महिला मेगा जॉब फेयर के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास निगम की यह पहल महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है.