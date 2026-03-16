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बिहार की महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, आज से दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन

पटना में महिला मेगा जॉब फेयर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना के गांधी मैदान में 16 और 17 मार्च को दो दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास निगम और समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है. राज्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, सहायता, परामर्श, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसी योजना के अंतर्गत महिला मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहल: महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और गति प्रदान करने तथा कौशल प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा “महिला मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है. यह दो दिवसीय आयोजन 16 और 17 मार्च को पटना के ज्ञान भवन में होगा, जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हो रही है. यह आयोजन बिहार कौशल विकास मिशन के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है.