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बिहार की महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, आज से दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन

पटना में आधी आबादी के लिए 'महिला मेगा जॉब फेयर 2026' का आयोजन हो रहा है. जिसमें 50 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी. पढ़ें..

Women Mega Job Fair
पटना में महिला मेगा जॉब फेयर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 6:43 AM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना के गांधी मैदान में 16 और 17 मार्च को दो दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास निगम और समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है. राज्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, सहायता, परामर्श, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसी योजना के अंतर्गत महिला मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है.

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहल: महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और गति प्रदान करने तथा कौशल प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा “महिला मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है.

यह दो दिवसीय आयोजन 16 और 17 मार्च को पटना के ज्ञान भवन में होगा, जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हो रही है. यह आयोजन बिहार कौशल विकास मिशन के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है.

हाथों हाथ मिलेगा नियुक्ति पत्र: इस जॉब फेयर में रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, आईटी/बीपीओ, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. कार्यक्रम में 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी, जहां 2000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. इस जॉब फेयर में प्रतिभागियों का ऑन-द-स्पॉट इंटरव्यू लेकर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे.

ये कंपनियां हो रही शामिल: इस जॉब फेयर में कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेकर महिलाओं की नियुक्ति करेंगी. इनमें प्रमुख रूप से ब्लिंकिट (Blinkit), फ्लिपकार्ट (Flipkart), बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Ltd.), मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance), एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस (SBI Life), क्रोमा – टाटा एंटरप्राइज (Croma – Tata Enterprise), एथर एनर्जी (Ather Energy), जूडियो (Zudio), मेडमिक्स (Medmix), जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel), टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company), आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited), वेस्टसाइड (Westside), एयरटेल (Airtel), अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals) तथा योकोहामा (Yokohama) सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं.

जॉब फेयर में शामिल होने के लिए पात्रता: इस जॉब फेयर में 10वीं, 12वीं, स्नातक, तकनीकी डिग्री एवं आईटीआई योग्यता प्राप्त महिलाएं भाग ले सकती हैं. प्रतिभागियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है. प्रतिभागियों को इंटरव्यू के लिए अपने साथ आधार कार्ड, बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है.

कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक होगा. जॉब फेयर में शामिल होने के लिए इच्छुक महिलाएं wcdc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं.

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