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नक्सल मुक्त सुकमा में महिला माओवादियों ने छोड़े हथियार, समाज की मुख्यधारा में आने का लिया संकल्प

बड़े नक्सली डंप का भी खुलासा इस दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. घने जंगलों में माओवादियों छिपाकर रखे गए डंप का खुलासा हुआ. जिसमें 10 लाख नकद के साथ इंसास LMG, AK-47 और .303 राइफल जैसे घातक हथियार बरामद किए गए. यह बरामदगी केवल हथियारों का मिलना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब नक्सल नेटवर्क अपनी पकड़ खो चुका है और लगातार कमजोर हो रहा है.सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव और सघन सर्चिंग अभियान ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है. जंगलों में छिपाए गए हथियार और कैश अब उनके लिए सुरक्षा नहीं, बल्कि बोझ बन गए हैं.यही कारण है कि लगातार आत्मसमर्पण की संख्या बढ़ रही है और संगठन का ढांचा बिखरता जा रहा है.

वरिष्ठ अफसरों के सामने आत्मसमर्पण रक्षित आरक्षी केंद्र सुकमा में बस्तर रेंज आईजी पी. सुंदरराज, डीआईजी आनंद राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण सहित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया. यह दृश्य केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह उन जिंदगियों का पुनर्जन्म था, जो वर्षों से जंगल और बंदूक के बीच फंसी हुई थीं.

सुकमा : सुकमा में दो महिला माओवादी कैडर का आत्मसमर्पण हुआ है.जनिला उर्फ मड़कम हिंडमे और सोनी उर्फ माड़वी कोसी, जो कभी केकेबीएन डिवीजन (ओडिशा) में सक्रिय रहकर बंदूक के सहारे अपनी राह तलाश रही थीं, आज उन्होंने हिंसा को त्यागकर शांति का मार्ग चुन लिया. दोनों पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था.



छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है. बल्कि उन्हें सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण और सम्मानजनक जीवन का अवसर भी दिया जाता है.सुकमा पुलिस चलाया जा रहा पूना मारगेम अभियान इसी सोच का विस्तार है भटके हुए युवाओं को वापस समाज की मुख्यधारा में जोड़ना.

सुकमा में माओवादी संगठन अब लगभग समाप्त हो चुका है.आज सुकमा का नक्सल मुक्त होना केवल सुरक्षा बलों की जीत नहीं, बल्कि आम जनता के विश्वास और सहयोग की जीत है। अब दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की किरण पहुंच रही है- किरण चव्हाण, एसपी



31 मार्च 2026 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है. नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प की अंतिम तिथि पर सुकमा ने वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसका इंतजार वर्षों से था.अब सुकमा जिला नक्सलमुक्त हो चुका है.ये सिर्फ एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की जीत है, जिन्होंने भय से निकलकर भरोसे की राह चुनी. जिला पुलिस सुकमा और सुरक्षाबलों के लगातार सर्चिंग अभियान, रणनीति और जनसहयोग ने मिलकर वह कर दिखाया, जो कभी असंभव माना जाता था.

सुकमा में अब त्यौहार जैसा माहौल

वास्तव में, यह बदलाव जमीन पर महसूस किया जा सकता है.जहां कभी बच्चे डर के साये में बड़े होते थे, वहां अब स्कूलों में पढ़ाई की आवाज सुनाई देती है. जहां पहले सन्नाटा और भय था, वहां अब सड़कों का निर्माण, बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंच रही हैं. गांवों में अब लोग खुलकर त्योहार मना रहे हैं, बाजार सजने लगे हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही है.





नक्सल मुक्त सुकमा केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक है, जो धीरे-धीरे बस्तर की धरती पर लौट रहा है। यह उन जवानों के त्याग और साहस का परिणाम है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर शांति की नींव रखी. यह उन ग्रामीणों की भी जीत है, जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा.



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