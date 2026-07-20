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वोकल फॉर लोकल को मजबूत करता नमो फुटबॉल टूर्नामेंट, 30 हजार से अधिक जर्सी तैयार कर रही हैं महिलाएं

खिलाड़ियों के लिए जर्सी तैयारी करती महिलाएं ( ETV BHARAT )