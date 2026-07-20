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वोकल फॉर लोकल को मजबूत करता नमो फुटबॉल टूर्नामेंट, 30 हजार से अधिक जर्सी तैयार कर रही हैं महिलाएं

हजारीबाग में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत खिलाड़ियों के लिए जर्सी तैयार की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को सौंपी गई है.

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खिलाड़ियों के लिए जर्सी तैयारी करती महिलाएं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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हजारीबाग: नमो फुटबॉल टूर्नामेंट खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म दे रहा है तो दूसरी ओर महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है. महिलाएं लगभग 30 हजार खिलाड़ियों के लिए जर्सी तैयार कर रही हैं. जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं. इस बार 1500 से ज्यादा टीमों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन

सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत हजारीबाग में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन 2016 से सांसद मनीष जायसवाल अपने निजी प्रयास से कराते आ रहे हैं. नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत खिलाड़ियों को जर्सी सांसद की ओर से उपहार स्वरूप दी जाती है.

जानकारी देती महिला कारीगर और सांसद (ETV BHARAT)

महिलाओं को मिल रहा रोजगार

हजारीबाग की लगभग 15 महिलाएं 30 हजार से अधिक जर्सी तैयार कर रही हैं. इस काम में लगी महिलाएं बताती हैं कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म तो दे ही रहा है, साथ ही महिलाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहा है. महिलाएं जर्सी बना रही हैं और उस जर्सी में प्रिंट करने का काम स्थानीय व्यवसायियों को मिल रहा है. महिलाओं का कहना है कि यह एक बेहतर प्रयास है. स्थानीय महिलाओं को नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के जरिए पैसा कमाने का मौका मिल रहा है.

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खिलाड़ियों के लिए तैयार जर्सी (ETV BHARAT)

काम मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं: सांसद

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को साकार करने के उद्देश्य से नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स फैब्रिक से तैयार होने वाली जर्सियों की प्रिंटिंग और स्टिचिंग का कार्य हजारीबाग के स्थानीय स्टिचिंग यूनिट को सौंपा गया है.

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खिलाड़ियों के जर्सी तैयार करती महिलाएं (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्थानीय महिला कारीगरों की भागीदारी न सिर्फ उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है, बल्कि स्थानीय लघु उद्योग और आत्मनिर्भरता को भी मजबूती दे रही है. साथ ही रेफरी, लाइनमैन को भी रोजगार मिलता है. फुटबॉल के समय छोटे व्यवसाईयों का दुकान लगता है. उनके रोजगार को गति मिलता है.

सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित नमो फुटबॉल टूर्नामेंट की लोकप्रियता और भव्यता वर्ष-दर वर्ष बढ़ रही है. इस वर्ष 1500 से अधिक टीम के हिस्सा लेने की संभावना है. यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म दे रहा है तो दूसरी ओर रोजगार का भी सृजन कर रहा है.

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