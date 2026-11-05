दिवाली पर डिजाइनर दीयों से जगमग होगा हजारीबाग, इस गांव की महिलाएं तैयार कर रहीं आकर्षक दीपक
हजारीबाग में दीपावली को लेकर डिजाइनर दीये तैयार किए जा रहे हैं. कटकमदाग प्रखंड के हत्थामेडी गांव की महिलाएं इस काम में जुटी हैं.
Published : November 5, 2026 at 3:30 PM IST
हजारीबागः जिले के सुदूरवर्ती गांव की महिलाएं दीपावली के अवसर पर डिजाइनर दीये तैयार कर रही हैं. इस काम में गांव की 7 महिलाएं लगी हुई हैं. पुरुष मार्केट से ऑर्डर लाने का काम करते हैं और महिलाएं दीये तैयार करती हैं. आलम यह है कि इनके द्वारा बनाए गए दीये की डिमांड दूसरे राज्यों से भी आ रही है.
बदलते जमाने में मिट्टी के पारंपरिक दीये का स्वरूप बदल गया है. पहले कुम्हार चाक के जरिए दीये बनाते थे. धीरे-धीरे चाक की जगह मशीन ने ले ली है. अब मशीनों के जरिए आकर्षक और डिजाइनर दीये तैयार किए जा रहे हैं.
रेखा देवी ने शुरू किया डिजाइनर दीये बनाने का काम
हजारीबाग के सुदूरवर्ती कटकमदाग प्रखंड के हत्थामेडी गांव की रहने वाली रेखा देवी दीपावली के अवसर पर डिजाइनर दीये तैयार कर रही हैं. उन्होंने इस व्यवसाय से गांव की अन्य 7 महिलाओं को भी जोड़ा है, ताकि गांव की अन्य महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें. रेखा देवी बताती हैं कि इस बार हजारीबाग समेत के कई जिले यहां के डिजाइनर दिये से जगमग होंगे. दीपावली के पहले से ही ऑर्डर मिलना शुरू हो चुका था. दीपावली अब करीब है. ऐसे में डिजाइनर दीये सड़क किनारे भी बेचने की तैयारी चल रही है.
डिजाइनर दीये तैयार करने की प्रक्रिया
दीये बनाने की यह प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है. सबसे पहले मिट्टी, पानी और जरूरी केमिकल को निर्धारित मात्रा में मिलाया जाता है. मशीन की मदद से आकर्षक दीये तैयार किए जाते हैं. उसके बाद दीयों को कुछ समय तक छांव में सुखाया जाता है और फिर धूप में अच्छी तरह सुखाकर भट्ठी में पकाया जाता है. इसके बाद इनकी रंगाई कर आकर्षक रूप दिया जाता है. मजबूती, खूबसूरत डिजाइन और शानदार फिनिशिंग के कारण इन दीयों की बाजार में अच्छी मांग है. यही वजह है कि ग्राहक गांव पहुंचकर थोक और खुदरा दोनों कीमतों पर दीयों की खरीदारी करते हैं.
थोक में 2 से 10 रुपये है कीमत
महिलाओं को बेहतर बाजार मिले इसे लेकर घर के पुरुष मदद करते हैं. दीपक पांडे बताते हैं कि महिलाओं के कारण व्यवसाय में गति मिली है. थोक भाव में दिये 2 से लेकर 10 रुपये तक उपलब्ध है. दीये सिर्फ हजारीबाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रामगढ़, चतरा, बोकारो और रांची के अलावा बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों तक भेजे जाते हैं. आकर्षक डिजाइन और बेहतर गुणवत्ता के कारण इन दीयों की बाजार में अलग पहचान बन रही है.
रेखा देवी जहां एक और अपनी गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं, तो दूसरी ओर इन्होंने दीये के व्यवसाय को नया स्वरूप दे दिया है.
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