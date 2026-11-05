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दिवाली पर डिजाइनर दीयों से जगमग होगा हजारीबाग, इस गांव की महिलाएं तैयार कर रहीं आकर्षक दीपक

हजारीबाग में महिलाओं द्वारा तैयार किया गया डिजाइनर दीया. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः जिले के सुदूरवर्ती गांव की महिलाएं दीपावली के अवसर पर डिजाइनर दीये तैयार कर रही हैं. इस काम में गांव की 7 महिलाएं लगी हुई हैं. पुरुष मार्केट से ऑर्डर लाने का काम करते हैं और महिलाएं दीये तैयार करती हैं. आलम यह है कि इनके द्वारा बनाए गए दीये की डिमांड दूसरे राज्यों से भी आ रही है.

बदलते जमाने में मिट्टी के पारंपरिक दीये का स्वरूप बदल गया है. पहले कुम्हार चाक के जरिए दीये बनाते थे. धीरे-धीरे चाक की जगह मशीन ने ले ली है. अब मशीनों के जरिए आकर्षक और डिजाइनर दीये तैयार किए जा रहे हैं.